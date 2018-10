Jana Nesvadbová, Novinky

Hlavním cílem řešení, které architekti hledali a jež by mohlo přinést až 120 000 nových bytů, bylo nalezení takového typu výstavby, který by nevyžadoval zakládání nových měst, ani rozšiřování a budování inženýrských sítí. Výstavba zkrátka měla čerpat z toho, co již existuje. Měla s veškerými zdroji, ať již energetickými, materiálními či právě infrastrukturou zacházet efektivně a zároveň měla být trvale udržitelná.

Stockholm je jako spousta dalších metropolí městem orientovaným na své centrum. Tam se odehrává veškerý denní život, zatímco okrajové části slouží především k přespání. Jakékoli sousedské vazby v okrajových částích jsou tak velice slabé. Rovněž tak dopravní spojení mezi čtvrtěmi na periferii je řídké. A právě to se snaží architekti ve svém návrhu změnit.

Bergshamra Basecamp

Jejich řešení se opírá o principy tzv. TOD (Transit Oriented Development), což je termín pro výstavbu v okolí uzlů veřejné dopravy. Zároveň pak vychází ze skutečnosti, že okolí koncových stanic metra jsou z urbanistického hlediska nedostatečně využita.

Svou pozornost proto architekti zaměřili na tyto lokality a doporučují právě zde vytvořit typově nový druh zástavby, která by byla částečně rezidenční, částečně komerční a zčásti rozvinula stávající síť veřejné dopravy. Jinými slovy, město by ve vyhlédnutých oblastech získalo nezanedbatelné množství bytů, jejichž obyvatelé by nemuseli ovšem za prací a zábavou odjíždět do centra, ale zůstávali by po většinu dne „u sebe doma”, v okolí svého bydliště.

Architekti na území Stockholmu vytyčili dvanáct území, která umožňují další rozvoj takovýmto stylem. Jako ilustraci nové zástavby pak vytvořili návrh zatím čtyř budov. Ty nabízejí nejenom ubytování, ale také komerční plochy, lepší provoz místní hromadné dopravy i nákladní, zároveň mysleli i na elektronický obchod podpořený dopravou prostřednictvím dronů.

Společným rysem všech čtyř navrhovaných objektů je důraz kladený na vytvoření sportovního zázemí. Sportovní aktivity by se měly totiž stát jedním z největších lákadel a přirozených propagátorů nově vybudovaných objektů. Návrh dokonce počítá přímo s pořádáním pravidelné sportovní události, jež nese stejný název - Stockholm loop. Ta by sestávala ze závodů v běhu, plavání a cyklistice, pořádaných právě v nově postavených budovách.

Detail běžecké tratě vinoucí se po obvodu navrhované budovy Gubbängen Running Track

Ačkoli jde v současné době o experimentální návrh, ve skandinávské zemi vzbudil ihned značný zájem a už nyní je jisté, že minimálně některé jeho části se dočkají realizace.

Čtveřici navrhovaných budov lze rozdělit do dvou skupin. První je tzv. přemosťující stavba, která nějakým způsobem překlenuje existující fyzickou překážku, jíž může být dálnice, železniční trať anebo třeba vodní plocha. Druhým typem stavby je dopravní uzel, což je v jádru vylepšená verze nádražní budovy.

Konkrétně jsou to tato čtyři díla: Bergshamra Basecamp (Základní tábor Bergshamra), Gubbängen Running Track (Běžecká dráha Gubbängen), Masmo Footboat (Fotbaloď Masmo) a Huddinge Velodrome (Velodrom Huddinge). Jak již z názvů vyplývá, je ze všech staveb velice zřetelná vazba na sporty.

Masmo Footboat

Bergshamra Basecamp je příkladem vylepšené budovy nádraží. Základem je stanice metra, nad ní jsou navrženy komerční prostory a ovšem také plochy pro kulturní život a volnočasové aktivity. Hlavním sportem je v této budově lezení.

Také Gubbängen Running Track je svou podstatou nádraží. I zde je hlavním dopravním uzlem stanice metra, doplněná prostorami pro obchodní aktivity a elektronickým obchodem, opět nechybějí příležitosti pro volný čas a sport. Tím hlavním je zde běh.

Velice stylovým příkladem přemostění je Masmo Footboat. Ve skutečnosti je totiž navrhované dílo lodí. Přívozem určeným pro transport lidí a automobilů přes vodu. Jako bonus navíc je na ploše fotbalový stadion.

Huddinge Velodrome

Také čtvrtá navrhovaná stavba, Huddinge Velodrome, je přemostěním. V tomto případě jde o přemostění silnice, jíž překlenuje těleso skrývající v sobě velodrom provázaný s výškovou budovou fungující jako distribuční věž pro drony. Hlavním sportem je cyklistika.