Karolina Černá, Právo

Menší děti se zabaví třeba na pískovišti, na dobrodružných výpravách rády mizejí v různých přírodních skrýších nebo se schovají do stanu či týpí. A není důvod, proč by dospělí měli zůstat pozadu.

Hrady stavte z hrubého písku

Z velké pískové plochy, sousedící s trávníkem či s dřevěnou terasou, se může radovat celá rodina. V létě je chůze po písku bosým chodidlům příjemná, navíc je zdravá. Malí i velcí stavitelé se zabaví u báboviček i opevněných hradů z písku.

Dřevěné pískoviště s krytem má čtvercový tvar (120 x 120 cm, v. 21 cm.). Je vhodné pro děti od jednoho roku a můžeme ho na zahradu zasadit natrvalo. Cena 1290 Kč.

FOTO: Hornbach (2x)

Pískoviště můžeme zakoupit v hobby marketu jako plastovou vanu, mušli nebo dřevěné hrazení s plachtou či krytem. Trh nabízí také dětské pískoviště s integrovanými lavičkami, které je vybaveno výškově nastavitelnou a sklopnou střechou chránící před sluncem nebo deštěm, nebo pískoviště s krytou verandou.

Založit pískoviště můžeme i sami. Poté, co si vykolíkujeme s pomocí šňůry jeho tvar, vyznačíme kontury rýčem. Vykopeme zeminu aspoň do 40 až 50 cm hloubky a do vzniklé jámy vsypeme písek. Neměl by být příliš jemný, optimální velikost zrna je od 0,5 do 1,5 mm. Hrubší zrno a malý podíl hlíny je ke stavění hradů optimální.

Plastové pískoviště s ochrannou plachtou 96 x 96 x 24 cm potěší nejmenší děti. Kryt chrání písek před deštěm, větrem a nečistotami, když si děti nehrají. Cena 799 Kč.

Pro oddělení pískoviště od trávníku použijeme obrubníky z betonu, které uložíme do cementového lože, nebo plochu obložíme vyvýšenými dřevěnými hranoly, kameny.

Týpí není jen pro indiány

Stylová dětská týpí mají konstrukci z dřevěných latí či ocelových tyčí a tvar čtyř- až šestihranu. Obvykle polyesterové či bavlněné plachty mají různé potisky - od vzorů až po figurální a rostlinné motivy. Podlážka být může, ale nemusí, pokud nám nevadí trávník.

Přístřešek s názvem Rock of ages je snem malého archeologa. Tvarem připomíná indiánské týpí, má voděodolnou plachtu, větrací okénko ve vrchní části. Vstup do stanu je na zip. Cena 4399 Kč.

FOTO: Bonami (2x)

Stany čtvercového a obdélníkového půdorysu jsou dimenzovány většinou pro jednu až tři osoby. Hodláme-li v nich trávit čas třeba i v dešti, volíme kvalitnější konstrukce a hlavně nepromokavý potah včetně podlážky. Vhodné jsou tkaniny s úpravou z PVC, případně z polyetylenu.

Praktický je model s okénkem s výklopem a se síťovinou naproti uzavíratelnému vchodu, abychom v letním parnu mohli prostor větrat průvanem. Klasické „áčko“ se závětřím, plachtou před vstupem, je tepelně lépe izolováno, plachta navíc vytvoří příjemný prostor pro posezení před stanem.

Malým stačí málo - stan proti větru Wind Banner Red Stripes od Origama je vyrobený ze speciální bavlny a dřevěných podpěr. Je voděodolný s UV ochranou. Š. 230 cm, v. 105 cm.

Oblíbené jsou také tzv. šeltry, traperské obydlí s výklopnou přední stěnou, kterou mohou v lepší variantě tvořit ještě dvě plachty pro prodloužení bočních stěn pod visutý přední díl, nebo k uzavření vlastního prostoru šeltru.