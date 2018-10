Gisela Růžičková, Právo

Skvělou volbou jsou lehké střešní krytiny, které uspokojí kompletní spektrum požadavků. Od příznivé ceny přes výbornou odolnost a životnost až po špičkovou kvalitu. Zásluhu na tom mají hlavně moderní materiály a technologie.

Výběr střešní krytiny zcela zásadně určuje celkový dojem ze vzhledu domu. Často je nutné zohlednit vedle přání investora také záměr architekta nebo ráz zástavby v okolním prostředí.

Výběr krytiny ovlivňuje rovněž funkční vlastnosti objektu, ať už jde třeba o akustickou pohodu nebo dobu, po kterou není nutné o střechu zvlášť pečovat. Roli hraje i časový a ekonomický aspekt údržby.

Laminovaný šindel Cambridge Xtreme (249 Kč) je vhodný pro sklony od 9,5 stupně se zárukou 30 let, dostupný v 7 barvách, hodí se na rekonstrukce eternitových střech.

K nejčastěji používaným patří plechové střešní krytiny či bitumenové šindele a vlnovky, které se navzájem liší vzhledem, způsobem montáže, trvanlivostí, nároky na údržbu a také zárukou a cenou.

Oblíbené šindele



Šindele jsou po pálených taškách nejvíce používaným materiálem ve světě.

Šindelové střechy odolají i extrémním povětrnostním podmínkám, jako jsou mrazy a tropická vedra, mohou být použity ve všech klimatech, vydrží teploty od -50 °C do 150 °C a odolají větru až do 220 km/h. Vydrží vysokou zátěž, proto se hodí do horských oblastí.

Grande je moderní, lehká střešní krytina s univerzálním využitím. Vyznačuje se mohutným románským obloukem, cena 188 Kč/m2.

FOTO: Satjam (3x)

Všechny druhy jsou jednoduché na pokládku, jelikož jsou lehčí a variabilnější. Nízká hmotnost dovoluje použít lehčí střešní konstrukci.

Nevyžadují speciální a drahé příslušenství. Výhodou je také dostatečná nabídka dalších doplňků a příslušenství, jako jsou odvětrávače, hřebeny, nároží atd.

Jsou k dostání v široké paletě barev a tvarů, hodí se ke každému stylu domu.

Střešní krytina Arad Premium nabízí nový systém bez viditelných kotevních prvků, nyní v provedení Purex za 299 Kč/m2.

Díky jejich flexibilitě dovolují architektům kreativitu a představivost bez omezení, jsou výhodné na komplikovaných střechách, kde jednoduchost pokládky a malý odpad z nich dělají ideální střešní materiál.

Šindelové střechy pohlcují hluk při dešti nebo krupobití.

Lehčí plechová střecha



Vysoká trvanlivost lehkých plechových krytin je dána jejich složením. Jádro je tvořeno z ocelového nebo hliníkového vysoce kvalitního plechu, dále je ošetřeno základní barvou (primerem) a následně opatřeno barevnou polyesterovou nebo polyuretanovou vrstvou.

Teoretická trvanlivost těchto typů krytin dosahuje hranice až 200 let, záruka na materiál až 50 let.

Velkého množství tvarových kombinací je dosaženo lisováním plechového jádra.

Na trhu jsou plechové krytiny k dispozici ve tvaru jednoduché holandské vlnovky, ale i krytiny imitující svým vzhledem břidlici, dřevěný došek či pálenou tašku.

Předností je množství nabízených barev. Hmotnost plechové střešní krytiny je kolem 5 kg/m2, u hliníkových krytin dokonce jen 2,5 kg/m2.

Složení plechové střešní krytiny

Minimální povolený sklon střech, na které lze krytinu instalovat, je od 8°.

Krytina se instaluje na běžný laťový rošt a v některých případech na celoplošné bednění, a to při zachování pochůznosti krytiny.

Krytinu není třeba nijak ošetřovat ani impregnovat. Plechové krytiny s kameninovým posypem navíc disponují algicidní přísadou v povrchové vrstvě, bránící růstu mechů, lišejníků a hub.

Plechová krytina má až 20krát nižší hmotnost, a pokud s tímto parametrem počítáme již od projektu, lze konstrukci krovu zjednodušit a zlevnit. Plechová střešní krytina přináší rychlou montáž, nižší náklady na manipulaci.

Krytina odolá poryvům větru díky dostatečnému množství kotevního materiálu.

Cena plechové krytiny se pohybuje od 159 do 450 Kč/m2 bez DPH, je doplněna dalšími úsporami při instalaci, dopravě, konstrukci krovu a také vyšší trvanlivostí krytiny.