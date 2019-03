Zdeněk Smíšek, Právo

Už byli takříkajíc déle dospělí, když se našli díky internetové seznamce! A byla to láska na první pohled monitoru. A ještě na sebe půl roku čekali, až se Martin vrátí z poslední mise!

Dnes se shodnou i na tom, že mají v interiéru rádi hořící svíčky. Mají jich po ruce celou zásobu - v obýváku na poličce, vlastnoručně upraveném barelu na naftu.

Martin je i nápaditý kutil. Po patnácti letech v protiteroristické jednotce (specialista URNA) a několika zahraničních misích, naposledy plnil úkoly v Bagdádu, přišel čas na policejní důchod a zařazení se do civilního života. A také nastal - při jeho urostlé a posilováním vyrýsované postavě - čas „opravit“ si páteř a vyladit tělo.

Původní strop z betonu je dominantou celého bytu (ale i domovních chodeb).

FOTO: Petr Horník, Právo

„Když jsem s jógou u Péti začal, tak jsem myslel, že mi z legrace dělá naschvály, jak mě to cvičení překvapilo a unavilo. Ale brzy jsem také zhubl deset kilo a opravdu se dal dohromady po všech stránkách. Nakonec je ze mne nejen vyznavač Hot Yogy, ale i masér, chiropraktik a trenér,“ usmívá se Martin zkušeně s tím, že se jeho ego ze začátku dost divilo.

Originální police jsou vlastnoručně vyrobeny z kovového barelu na naftu.

FOTO: Petr Horník, Právo

Harmonie bez krkolomných pozic

Metodiku Hot Yogy - cvičení v teple - si Petra v roce 2005 dovezla od indického Mistra z Ameriky, který ji praktikoval po celém světě od sedmdesátých let minulého století. Dnes má svoje studio Hot Yoga 42 - Petra Daňhelová. Sál na cvičení je prohřátý na 42 °C. A protože náhoda přeje připraveným, tak to mají z bytu do studia na Vinohradech pár minut metrem.

„Jsem ráda, když mám v týmu takové lidi, že si můžeme připadat jako rodinný spolek. Nikoho nepřemlouváme a ani nechceme, aby při cvičení každý dělal krkolomné cviky.“

Petra Daňhelová

FOTO: Petr Horník, Právo

Po vyškolení ve Státech Petra rok jezdila po světě (včetně Austrálie) a zdokonalovala se v oboru jako cvičitelka.

„Podařilo se Hot Yogu zpopularizovat i u nás a dnes je po celé republice podobných studií více, ale já je nechci vnímat jako konkurenci. I když i jóga dnes může pro někoho být byznys. Vymýšlejí se i nové cviky, ale tradičně bylo základních poloh a pozic jenom osm a cílem bylo lidi uzdravit. Cílem jógy je harmonie těla, duše a mysli. To platí pořád, i když přístupy mohou být různé a každý si musí najít přístup, který mu vyhovuje a podle toho, jaké má sám se sebou záměry.“

Obývák zvětšuje příjemně vybavená lodžie.

FOTO: Petr Horník, Právo

Ze skal do studia

Petra pochází z vesnice Libouchec, nedaleko od Tiských stěn. Přes blízkost jedinečné přírody ji vždy táhl jinam tanec.

I ložnice je místem pro originální design. Obložení na stěně (zbytky z podlahy) ještě dozdobí ženskou rukou nalepené kameny.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Od dětství jsem rozvíjela svoji kreativitu a rodiče mi k tomu dali to nejcennější - svobodu. Takže jsem se přes střední pedagogickou školu a balet dostala i ke svému současnému oboru. Po střední mě k mému překvapení přijali na Akademii múzických umění v Praze. Nakonec se mi vše propojilo a být cvičitelkou jógy je něco jako učitelské poslání v tom nejlepším slova smyslu. Když může člověk změnit sebe, může změnit svět? Nemusí to být jen otázka. Lidi nemají vzhlížet jen ke vzorům, ale i k sobě a mít se sami rádi.“

V místě zbytečně velké předsíně - zápraží původně dvoupokojového bytu - je dnes nový dětský pokoj.

FOTO: Petr Horník, Právo

Dnes je jejím dalším oborem i marketing. „Sama si jdu za svou vizí. Včetně toho, že si fotím a pořizuji videa a vytvářím vizuál studia. K zařizování interiéru jsem přistupovala podobně jako k zařizování vlastního bydlení,“ vypočítává s nepřehlédnutelně „klidnou energií“ ve strašnickém bytě.

Z kuchyně je nový vstup do originální koupelny.

FOTO: Petr Horník, Právo

Vlastníma rukama i hlavou

Interiéry bývají zajímavé a často rekonstruované takříkajíc od podlahy. Na malém sídlišti z padesátých let v Praze Strašnicích je to ale jinak. Osvícený a nebojácný architekt tehdy nechal udělat stropní překlady ze zvlněného betonu!

Pravda, dnes je někteří nájemníci zakrývají sádrokartonem, ale u Petry a Martina vlnovku oceňují, a ještě zvýrazňují nasvícením ledkovými pásky v nových lištách.

V nově vybudované koupelně s nábytkem na míru mají svoji roli také světelné efekty.

FOTO: Petr Horník, Právo

Prostor zařízený moderními i rustikálními solitéry působí originálně i útulně. Přepažením předsíně a odsunutím koupelny přibyl dětský (klučičí) pokoj i praktická šatna a zejména vybavení koupelny podsouvá pocit, že nejste v bytovce, ale v rodinném domě.

„Čím více tady máme prvků vyrobených na míru, tím více jsem byl nešťastný z laxního přístupu a nekvalitní práce řemeslníků,“ trpce vzpomíná Martin (vystudovaný zámečník s dostudovanou sociální pedagogikou: „Chtěl jsem být pyrotechnik a tam je požadována vysoká škola.“), kterého jinak design a zařizování těší.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Je opravdu šikovný a má i dobré nápady. Sami si tu i malujeme a vytváříme různé detaily. Já třeba háčkovala polštáře,“ pochvaluje si Petra, Martinova nadřízená a nejoblíbenější cvičitelka.

Opravdu sehraná dvojice! Člověka by při návštěvě i u nich doma snad napadlo začít si něco s jógou. Pěkně v teple.