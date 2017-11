Obě karosářské verze jsou si velmi podobné. Největší změnou u obou proti sedanu je to, že víko kufru se vyklápí kompletně, tedy včetně prosklení. Typickým příkladem liftbacku je Škoda Octavia, a to od první novodobé generace z poloviny devadesátých let. Obecně je fastback brán coby designově dynamičtější - chybí mu zakončení zádě, na první pohled vypadající jako sedan, místo toho je zde malý spoiler. Obě kategorie jsou ale zaměnitelné a i30 by se klidně mohla jmenovat liftback. Pouze marketingově to zní lépe a popravdě - ono „křidélko” na karoserii opravdu je.