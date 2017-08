Ekojízdy známe i s auty, která mají spalovací motor. Bylo jich už mnoho. Teď se však ukázala s úžasným dojezdem Tesla Model S. Před nedávnem najeli dva nadšenci z Belgie na jedno nabití celkem 902,1 km. Skvělý výsledek trochu zkalil Elon Musk, který na Twitteru řekl, že se správnými pneumatikami by to mohlo být i přes tisíc.

A je to tady. Auto skutečně ujelo 1078 km. Meta je tedy pokořena, můžeme říct, že elektromobily se vyrovnají spalovacím agregátům i v dojezdu. Nebo ne? No, ono to s tím rekordem není až tak žhavé. Test totiž proběhl na pečlivě vybraných silnicích, kdy byly ideální podmínky teplotní i dopravní. Průměrná rychlost ale hlavně byla „závratných“ 40 km/h, takže posádka jezdila 27 hodin.

Na jeden kilometr dokázala Tesla spotřebovat 91 Wh energie a celkem z baterií zmizelo 98,4 kWh.

Jak je to v reálu?

Ovšem jako na potvoru zrovna v USA se na elektromobily zaměřila společnost Consumer Reports (něco jako dTest v ČR). Vzali do tandemu dva vozy – Chevrolet Bolt a Tesla Model S 75D. Který z nich dojede dál? A žádný test na neutrální půdě laboratoří. Tohle bylo přímé srovnání v reálných podmínkách.

Chevrolet Bolt

FOTO: Chevrolet

Chevrolet Bolt ukázal při testu (vypnutá klimatizace, rychlost 105 km/h, dálnice), že dokáže překonat i své tabulkové hodnoty. Zastavil se totiž na 402 km, což je o 19 km víc, než uvádí oficiální měření EPA. A jak je na tom Tesla? Ta zvládla 378 km, což je o 39 km méně, než udává v technických specifikacích.

Ano, určitě si řeknete, že si zákazník může koupit teslu s většími akumulátory (100D), ale tam už cena letí výrazně nahoru. Ovšem i tak je Chevrolet výrazně levnější – v USA stojí v přepočtu 820 000 korun, Tesla pak 1,6 miliónu korun.