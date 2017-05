Fiat na jihoamerických trzích nabízí svébytné modely, které se od zbytku světa v mnohém odlišují. A nemluvíme jen o motorech na líh. Ovšem model Argo by se mohl velmi lehce přesunout přes oceán i do Evropy, a tady zaujmout místo Punta, které už je notně vousaté. Už netrpělivě očekáváme jeho příchod, takže představení modelu Argo v Brazílii by mohlo být předzvěstí evropské premiéry.

FOTO: Fiat

FOTO: Fiat

Jak jsme již předeslali, jde o hatchback, který má hodně pěkný design. Pod kapotou se ukrývají motory FireFly o objemech 1,0 a 1,3 litru. Ty mohou mít jak manuální, tak i automatizovanou převodovku. A pak je tu i E.torQ agregát s objemem 1,8 l, který může mít dokonce i tradiční automatickou převodovku.

Na obrázcích vidíte vrcholnou verzi HGT, tedy s výše zmíněnou osmnáctistovkou. Když si odmyslíme i nějaké ty designérské parádičky, které mít sériová verze nebude, pak najdeme moc povedené auto klasického střihu, které by mohlo oslovit dost lidí. Jak ho vidíte vy? Sami oznámkujte auto.