O vzniku desky, která vyšla loni na podzim, Nohavica Novinkám.cz řekl: „Začal jsem ji natáčet už na jaře, ale potom jsem to zastavil, protože jsem cítil, že by to bylo takříkajíc umělé a já bych to vydal jen proto, že jsem to předtím slíbil. Nabyl jsem dojmu, že mi ještě pár dobrých písní chybí, a protože mám ve skládání a vydávání alb absolutní svobodu, celé jsem to odložil.”

Nohavica tvrdí, že všechny jeho písničky jsou ze života. Týká se to i těch na albu Poruba. K Černé jámě napsal hudbu i text.

Na albu Poruba se objevuje v písních ve větší míře piáno. „Na koncertech s Robertem Kusmierskim se ukázalo, že je nejenom skvělý akordeonista, ale i výtečný klavírista. Všiml jsem si, že je to zajímavé oživení. Dokonce jsme si svého času vzali zpěvník mých písniček a ty, které normálně hrávám na kytaru, jsme si přehrávali s klavírem. Ukázalo se, že mnohým z nich svědčí. I u některých nových písní měl můj hlas s klavírem své kouzlo, a tak jsme je spojili,” vysvětlil Nohavica.