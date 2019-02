nčs, Novinky

Tisíce Filipínců se každý den vydávají k železničním kolejím, nikoliv však za vlakem, ale za jednoduchými dopravními prostředky, připomínající drezíny. Důvod je prostý, vyhnout se dopravním zácpám a dostat se do práce včas.

Toho využívá více než stovka lidských „lokomotiv”, tedy pracovníků, kteří pohání ve městě s aglomerací téměř 13 milionů obyvatel vozítka za pomoci vlastních sil.

Jedním z nich je i 40letý Reynaldo Diaz, jenž se tlačením vozíků s lidmi živí už od svých 17 let. „Dělám to, protože jsou to jednoduše vydělané peníze a já mohu živit rodinu,” říká muž, který si za jednu cestu účtuje 20 centů (asi 4,50 Kč).

Za celý den dokáže vydělat zhruba 10 dolarů (asi 220 Kč), což jak říká, je dostatečná částka na to, aby uživil svoje dva syny, s nimiž bydlí v provizorní chatrči.

„Je to jediná práce, která tady je, ostatní se dali na krádeže,” popisuje problémy na trhu práce. Vozík, na kterém cestující převáží, má stejně jako ostatní převozníci vypůjčený od filipínských železnic.

Jezdí hlavně studenti a úředníci



Diaz musí být na cestě opatrný. Po kolejích se totiž běžně prohánějí vlaky, a tak je potřeba být neustále v pozoru a sledovat i děj za sebou. Podle pracovníků ale nikdy k žádné tragédii nedošlo.

Rychlé přepravy využívají v hlavním městě Filipín zejména studenti a úředníci. V roce 1960 fungovalo v okolí Manily zhruba 160 železničních stanic. Dnes je to vlivem zanedbání a přírodních katastrof zhruba třetina.