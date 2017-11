Poslední, na co si nezaměstnaný Danciu vzpomíná, je, že seděl v jedné z hospod ve svém rodném městě a popíjel pivo s přáteli. Rovněž si pamatuje, že s nimi vedl debatu o tom, že si v nejbližší době hodlá najít práci.

Když se probudil, bolelo ho celé tělo. Prvně si všiml, že leží na zemi a následně zjistil, že všichni kolem něj mluvili cizím jazykem, kterému nerozumí. Byl to pro něj šok, nic mezi tím si nedokázal vybavit.

Protože byl celý pomlácený, někdo mu zavolal záchranku, která ho odvezla do nemocnice. Měl štěstí, že jedna z tamních sestřiček pocházela z Rumunska, mohl si tak alespoň ověřit, kde se nachází.

Ubriacarsi in Romania e svegliarsi a Londra: lo strano caso di Mihai Danciu https://t.co/pM1jXC1Vyx pic.twitter.com/jVSV9r7CKF — InvestireOggi.it (@Investireoggi) 3. listopadu 2017

Když sestřička Adina Costacheová zjistila, že si Danciu nic nepamatuje, rozhodla se jeho příběh sdílet na facebookové skupině Rumuni v Británii. Doufala, že by někdo mohl přispět cennou informací, která by pomohla zjistit, jak se do hlavního anglického města dostal.

„Byl nalezen opilý a pomlácený. Odvezli ho do nemocnice, kde mně prozradil, že nikoho v Londýně nezná. Byl velmi překvapený, že se nachází tak daleko od domova. Neměl tušení, jak se sem dostal. Pokud ho někdo zná, pošlete mi zprávu a já mu ji vyřídím,“ napsala.

Celý incident je zatím záhadou

Rumunská média nyní pátrají po tom, jakým způsobem se mu vzdálenost zhruba dva a půl tisíce kilometrů podařilo zdolat a proč skončil zbitý. Prozatím jen potvrdila, že byl naposled spatřen v hospodě se svými kamarády.

Obyvatelé města, odkud muž pochází, prozradili, že ještě před nedávnem bydlel se svou partnerkou a dětmi, poté prý však z ničeho nic zmizel. „Je to opravdu milý chlap, ale hodně pije. Už v minulosti mu alkohol způsobil ztrátu paměti, takže se tomu ani moc nedivím,“ uzavřel jeden z nich.