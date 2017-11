Každý, kdo někdy navštívil Madeiru, vám potvrdí, že právě zelená barva je tou nejlepší charakteristikou tohoto půvabného ostrova. Jenže mezi tou všudypřítomnou zelenou se často zablyští ty nejdivočejší barvy květů rostlin, které u nás spatříte spíše jen sporadicky anebo v květinářstvích stojí nekřesťanský peníz. Ne tak na Madeiře.

Čerstvě řezané květiny jsou na Madeiře nejen všude dostupné, ale také docela levné. Na prostřeném stole vypadají skvěle.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Portugalsko obecně není pro Čechy drahou zemí. V porovnání třeba s milovaným Chorvatskem vychází vítězně ve všech cenových rovinách. Zmrzlina ani talíř mořských plodů vás tu nezbankrotuje a necítíte se tu jako chodící kasička, což se vám v mnoha jadranských letoviscích stane dříve, než vyhrknete „došly mi peníze”. A když přijde řeč na exotické květiny, nemá portugalská Madeira konkurenci snad vůbec.

Strelície za dvacetikorunu



Orchideje, anturie, proteje či divoce barevné strelície - to jsou květiny, které na madeirských stáncích s květinami uvidíte nejčastěji. Ceny jsou přitom opravdu výrazně jiné než v českých květinářstvích. Samozřejmě - od záhonu do vázy tu mají přeci jen trochu blíže. Ale třeba strelície tu stojí v přepočtu obvykle 20 až 26 korun, tedy do eura za kus.

Na pěstování květin je na Madeiře finančně závislých velké množství lidí.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

„Zdejší ekonomika je samozřejmě do značné míry závislá na turismu. Je to ale právě pěstování květin, které zajišťuje obživu velkému množství lidí po celém ostrově a je to něco, čím jsme vyhlášení,” popisuje mi květinářka Clara u nejznámějšího tržiště ostrova Mercado dos Lavradores.

Z Madeiry si lidé vozí květiny celoročně, i proto místní využívají k jejich pěstování i skleníky.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Místní prodavačky dobře vědí, že si turisté květiny kupují na cestu zpět domů. Jejich první otázkou tak bývá, zda je chcete zabalit. To je služba, kterou takřka všude poskytují zdarma a zkušenosti jim jistě nechybí. Pevné krabice obvykle opravdu umožní dopravit květiny bezpečně do cílové destinace. Jenže některé aerolinky za tento balíček mohou vyžadovat příplatek. Pokud nechcete květiny odbavovat do podpalubí, můžete zkusit trochu adrenalinový zážitek - dostat je na palubu letadla.

Plný let může být problém



Pokud zrovna nevezete zásilku květin pro obří kancelář, tak máte značnou šanci, že se s menším balením květin na palubu letadla dostanete. Stačí na sebe moc neupozorňovat a doufat. Jestli ale nechcete být ukamenováni dalšími cestujícími, tak je pak následně nezkoušejte nacpat do přepážek nahoře, ale nechte si je po dobu letu u sebe na zemi.

Většina aerolinek nad květinami přivírá oči a na palubu vás s nimi pustí. Jistí si však nemůžete být nikdy, zejména pak, když je plný let. V takový moment je jejich odbavení větší jistotou.

Madeira má ty nejlepší předpoklady pro pěstování exotických květin.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Prodavačky vás obvykle upozorní, že ne všechny květiny cestu v zavazadlovém prostoru vždy přežijí, ale udělají vše proto, aby se vše vydařilo. Mnoho lidí si tak za pětistovku úspěšně pořídí kytici, jejíž cena by v naší vlasti sahala do tisíců. Květiny můžete zakoupit po celém Funchalu, na trzích po ostrově anebo v květinářstvích, které často nabízejí dovoz květin až do vašeho hotelu. A pokud rádi necháváte věci na poslední chvíli, uspějete dokonce i přímo na letišti.