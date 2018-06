nšt, jdu, Novinky

První, čím malá kapsle překvapí, je její vnitřní objem. Snadno totiž pojme veškeré základní vybavení nutné pro bydlení. Kromě malé kuchyňky obsahuje i koupelnu se sprchou a suchým záchodem a spací prostor s postelí, na níž se pohodlně vyspí dvě osoby. Rozměry přitom dosahují jen kolem čtyř a půl metru na délku a dvou a čtvrt metru na šířku.

„Váží tisíc šest set kilogramů. Máme k tomu speciálně navržený vozíček, který se dá zapojit za auto a můžete s ním jet kamkoliv. S tím dům váží do dvou tun,“ přiblížil Novinkám Matěj Gyarfas ze společnosti Ecocapsule.

Kapsle je zcela soběstačná. Kromě větrné turbíny a solárních panelů, díky kterým získává elektrickou energii a které jsou zvnějšku nepřehlédnutelné, útroby kapsle obsahují i množství výkonných filtrů a také nádrž na dešťovou vodu.

Dům je tak schopný zajistit svým obyvatelům i pitnou vodu. Tu odpadní pak shromažďuje v několika nádržích, které člověka prostřednictvím aplikace předem upozorní, že potřebují vyprázdnit.

Zájemce má až z Japonska

Ecocapsule pochází od návrhářů z bratislavského studia Nice Architects, kteří se svým dílem zatím sklízejí převážně pozitivní ohlasy.

„Lidé se z toho těší. Je to zajímavý produkt, neboť má, jak to říct, dobrého ducha a přitahuje velmi pozitivní věci,“ řekl Novinkám Gyarfas s tím, že kapsle lidi láká a rádi v ní tráví čas. Přestože obsahuje vše potřebné k bydlení, autoři kapsle v ní nedoporučují žít trvale.

„V zásadě tvrdíme, že je na středně dlouhé bydlení, od dvou týdnů až po několik měsíců,“ vysvětlil Gyarfas. Najdou se však i tací, kteří by kapsli chtěli na trvalé bydlení.

„V principu v tom nevidíme problém, až na to, že musí být poměrně asketičtí, není tam místo pro mnoho věcí. Vždy říkáme, že nejdůležitější na kapsli je to, co je okolo ní. Záleží, kam si ji dáte. Vnitřek má sloužit jako místo, kde se dají ukojit základní biologické potřeby, ale vše ostatní máte dělat venku,“ dodal.

Autoři projekt Ecocapsule poprvé veřejně představili už v roce 2015. [celá zpráva].

Na světě jsou zatím čtyři ´domky´, z toho jeden z nich už má svého majitele. Kapsle za ním odcestovala až do Japonska. Za futuristické bydlení musel zaplatit 80 000 eur, což jsou přibližně dva milióny korun. I přes vysokou cenu si autoři kapsle na nedostatek objednávek nemohou stěžovat, většina zájemců je převážně ze zahraničí.

Pokud vás tento koncept bydlení nadchl, avšak odrazuje vás vysoká cena, stačí si počkat. Slovenští návrháři by měli brzy přijít i s dostupnější verzí.

„Přibližně od poloviny příštího roku počítáme s druhou sérií, která už bude masově vyráběna, u té by měla jít cena výrazně dolů,“ dodal Gyarfas.