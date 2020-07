Ve čtyřiceti dostal mrtvičku. Ochrnul na polovinu těla a dodnes se pere s následky

Loňského 11. června šel čtyřicetiletý Martin Plaček jako každý den do práce. Tam se ale z ničeho nic začal cítit divně.

„Byla mi zima, bolela mě hlava. Došel jsem ke kancelářskému stolu a dal si hlavu do dlaní. Kolegové a nadřízení si mysleli, jestli nejsem náhodou opilý. Poté mě odvedli do jiné místnosti a zavolali záchranku. Pak už si nic nepamatuji,“ popisuje svůj osudný den pan Plaček.

Upadl do kómatu. Po probuzení už jeho tělo nereagovalo tak, jak by mělo. Levá část totiž zcela ochrnula.

Nemůže řídit auto ani zvedat těžká břemena. Život se tak změnil i jeho rodině. „Mám tři děti, které jsme rozváželi po kroužcích a do školy. Teď, když ležím, to musí zařizovat moje žena,“ vysvětluje.

Rodině se také zhoršila finanční situace. V únoru tak nastoupil do práce. Jako před mrtvicí už ale pracovat nemůže. „Nemohu vykonávat práci ve výškách, to je pro mě složité, protože je to i náplní mé práce. Teď pracuji hlavně za počítačem,“ uvádí pan Plaček.