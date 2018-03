Petr Veselý, Právo

MUDr. Karel Mašek je chirurg, který se zaměřil na sportovní medicínu a onemocnění nohou i pohybového aparátu. Snaží se svým pacientům vrátit nohy do správného postavení a přivést je znovu ke správným pohybům.

Podiatr dokáže pomoci s pozoruhodným počtem nejrůznějších potíží: * s bolestmi nohou; * se záněty šlach; * s potížemi s klouby, a to i v kolenou nebo kyčlích; * s bolestmi páteře; * s problémy, které vyvolávají vybočené nebo různě stočené prsty na nohou; * s bolestmi způsobenými výrůstky na patách a na kloubech nohy; * s různě dlouhými nebo jen zdánlivě různě dlouhými končetinami (kratší noha může způsobit vybočení páteře, někdy ho ale vyvolá špatně postavená noha, která jako kratší jen vypadá).

A tak bychom mohli pokračovat.

Co dokáže správné postavení nohou

Když k MUDr. Maškovi přišla starší žena poprvé, přibelhala se do ordinace o berlích a s vypětím všech sil. Za rok mu volala z Tater, že tam chodí s mužem po horách. Doktor Mašek při tom neudělal žádný zázrak. Nezbavil její nohy, klouby a páteř všech potíží nebo chorob jako mávnutím kouzelného proutku.

Dosáhl pouze toho, že se její nohy vrátily do správného postavení a ke správných pohybovým stereotypům. Díky tomu se ženě výrazně zmírnily její potíže s nohama, klouby i páteří a ona postupem času mohla začít chodit na procházky. Dokonce i po horách.

Vrátit noze její přirozenost

Metody doktora Maška nejsou ničím zázračným. Obvykle si pacienta postaví na skleněnou desku klasického přístroje na vyšetření nohy: na plantoskop. Pod deskou je zrcadlo. V něm lékař vidí, jak se plocha nohy přitiskne na sklo a jak tedy pacient zatěžuje chodidla. Chce vidět i způsob jeho chůze a jeho stabilitu. Potom si vyzkouší hybnost kloubů a vyšetří napětí svalů. Vyhodnotí postavení nohy, kloubů, pánve i páteře. Na rentgenovém snímku vidí změny na kloubech a kostech.

Pak pacientovi většinou udělá vložku do bot. Je to vložka ze speciální hmoty, kterou nahřeje a dá do boty. Pacient si ji obuje a zatíží. Nahřátá vložka se vytvaruje přesně podle jeho nohy. Pak ji doktor Mašek vyndá ven a nalepí na ni zespodu podložky, které pomáhají vrátit nohy do správné pozice. V ní se váha těla rozkládá rovnoměrně po celé ploše nohy. To znamená, že se určitá místa nepřetěžují. Správná pozice nohy spolu s rehabilitací svalů pomáhají tomu, aby se noha správně pohybovala. A to člověka dokáže zbavit řady zdravotních problémů.

Nechápal jejich nadšení

"Doktore, vy děláte zázraky," žertoval Američan, který pracuje v Praze. Měsíc si marně léčil bolestivě vyvrknutý kotník. Nepomohly obstřiky, elastický obvaz ani různé masti nebo rehabilitační techniky. Pomohl až doktor Mašek.

Zpevnil mu nohu pomocí leukoplasti technikou, které se říká tejpování. A dal mu speciální vložky do bot. Američan se druhý den cítil lépe a do týdne byl fit. Nemohl uvěřit tomu, že zdánlivě jednoduché věci dokáží tak rychle pomoci.

Ty vložky jsou na nic, rozčiloval se řezník

Rozzlobený řezník přišel doktoru Maškovi vynadat. Ty jeho vložky do bot jsou na prd. Patní ostruha ho bolí pořád. Lékař se mu pokusil vysvětlit, že člověk, který stojí čtrnáct hodin denně na tvrdé dlažbě v holínkách, váží 140 kilo a nic neshodí, ani nechodí na rehabilitaci, se nemůže divit, že vložky nefungují. Nemohou. Jsou jenom pomůckou, kterou je nutné využít a ne od ní čekat zázraky, které dělat nedokáže.

Jinak pacientům s ostruhou, výrůstky u palců nohy nebo s deformovanými prsty tato léčba obvykle pomáhá. Jejich potíže totiž vyvolá přetěžování určité části nohou. Jakmile se odstraní, bolesti většinou výrazně ustoupí. Kdykoliv osmnáctiletá Marika vyrazila na túru, bolela ji kolena. Nepomohla jí ani speciální operace chrupavky. Když ji doktor Mašek vyšetřil, bylo zjevné, že špatné postavení jejích nohou a přetěžování kloubů v koleni má na svědomí podélně plochá noha a hypermobilita. Tedy příliš velký rozsah pohybu jejích kloubů. Když ji dal do bot vložky se srdíčkem a přesvědčil ji, aby chodila na rehabilitaci, přestala ji kolena bolet. Dokonce se neozvala ani po vysokohorských túrách.