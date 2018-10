Jana Tomsová, Právo

Tento druh make-upu je proti předchozím metodám mnohem méně bolestivý při minimálně stejné trvanlivosti. Zatím takové líčení dělají speciálně vyškolené kosmetičky pouze na třech místech České republiky.

"Nový permanentní make-up vyvinuli v Německu. Spočívá v tom, že barvu aplikujeme do vrchní vrstvy pokožky jemnou akupunkturní jehlou. Pokud se zákrok neopakuje každé dva roky, maximálně během pěti let efekt beze stopy zmizí," vysvětluje Andrea Bolomová z pražského salónu Bella Dona. Celý proces se zdá sice poněkud zdlouhavý, ale o to lepší výsledky přináší. První pigmentace se totiž ze 70 % vyloučí, barva si "sedá" postupně a nemění potom odstín. Většinou klienti přicházejí tři až pětkrát, po určité době lze pak podle potřeby zvolit oživení.

Barevná operace

"Nejprve se dohodneme se zákaznicí na tom, jak má nalíčení vypadat. Sama dávám přednost co nejpřirozenější formě a snažím se rozmluvit opak," říká kosmetička. Na začátku celé procedury zákrok perfektně předkreslí speciální tužkou. K samotné aplikaci dojde až poté, když klientka s návrhem souhlasí.

Na rtech se nedělají pouhé kontury jako u klasického permanentího make-upu, ale jde o jemné vystínování celé plochy s pozvolným přechodem od výraznějších okrajů. Cílem je samozřejmě dosáhnout optimálního tvaru a plnosti. Takzvané vláskování se praktikuje u nanášení pigmentu na obočí. Takto lze korigovat vady v symetrii i délce obočí a zvýraznit jeho barvu, což ocení zejména ženy, které si léta holily nebo vytrhávaly celé obočí a teď mají s touto dominantou obličeje problémy.

Patrně nejvíce kladů přináší oční linka. Nejde o žádný násilný "augen ráfek", jak se kdysi říkalo. Tento tah dekorativní kosmetiky sice zase přichází do módy, ale bylo by nerozumné si jej nechat namalovat na obličej na léta. Technologii Long-Time-Liner jde spíš o to, aby řasy vypadaly opticky hustší, protože pak je tvář celkově výraznější. Naskýtá se tu rovněž možnost vyrovnat některé nesrovnalosti v oční partii.

Krášlicí zákrok není hotový za chvíli. Oční linky trvají dvě hodiny, obočí 3-3,5 a rty dokonce 4 hodiny. Po celou tuto dobu jsou upravované partie v lokální anestezii pomocí lidocainu nebo xylocainu.

Na kolik to přijde: horní i spodní linky po 2500 Kč, obočí 5000 Kč, rty 8000 Kč oživení permanentního make-upu vyjde podle typu pleti na 40-50 % z původní částky

Nejen pro parádu

Dávno už víme, že zkrášlování tváře není jen zbytečná marnivost, ale často také nemalý příspěvek k duševnímu povzbuzení. Dobře udělaný permanentní make-up může totiž odstranit nebo alespoň minimalizovat vady vrozené či vzniklé jako následek úrazu. Velkou pomocí je tato možnost pro nemocné, kteří prodělali chemoterapii a dočasně přišli o řasy a obočí.

A koneckonců je takové přirozeně působící dlouhodobé nalíčení výborné také pro zralé a starší ženy, a to hned ze tří důvodů. Jednak mívají problémy s tím, jak se upravit bez brýlí na blízko, jednak se obávají, aby to s "barvičkami" nepřehnaly. Příjemný je určitě i fakt, že tvář získá nenásilnou svěží jiskru, která nezhasíná v žádné situaci.