Václav Pergl, Právo

"Játra dostalo 378 pacientů ve věku od 3 do 67 let. Transplantací u dětí do 18 let jsme provedli 28," řekl doktor Trunečka.

S výjimkou jedné, byly všechny transplantace provedeny jako přenos jaterního štěpu od zemřelého dárce. "Jednoroční přežívání pacientů po transplantaci je nyní 89 procent a desetileté 74 procent. To jsou výborné výsledky. Vždyť dlouhodobé přežívání vysoce překračuje průměr evropských center, kde tvoří 61 procent," řekla Právu doktorka Eva Pokorná, předsedkyně České transplantační společnosti. Uvedla, že v současné době na transplantaci jater čeká asi 40 pacientů a od začátku roku nová játra již dostalo 20 příjemců.

IKEM v posledním roce zdvojnásobil počet transplantací jater a jejich počtem se ČR posunula mezi takové země, jako jsou Finsko, Dánsko a Irsko. V ČR se dělá mnohem více těchto zákroků než v zemích bývalé východní Evropy.

Ve čtvrtek se v Praze konala mezinárodní konference k 10. výročí první transplantace jater v IKEMu. Odborníci se radili, jak tento obor dále rozvíjet, protože se odhaduje, že ve vyspělých zemích včetně ČR by bylo zapotřebí asi 10 transplantací na milión obyvatel ročně, to znamená v ČR zhruba sto. Zatím se toto číslo zdaleka nedosahuje.