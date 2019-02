ČTK

Osmihodinový zákrok uskutečnily tři operační týmy chirurgů vedené kardiologem Janem Černým z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Operovaly dvaapadesátiletého muže, který trpěl závažným srdečním onemocněním a selháváním jater. Současně měl nedostatečně funkční ledviny. Jiné možnosti léčby již nepřicházely v úvahu.

"Pokud by byla provedena transplantace jen jednoho orgánu - ať srdce, nebo jater - nastalo by po operaci selhání druhého orgánu a zcela určitě i ledvin," vysvětlil chirurg. Navíc při postupné transplantaci orgánů od několika dárců by mohl pacient mít mnohem větší problémy s reakcí těla na cizí orgány.

Operační tým se proto rozhodl pro velmi ojedinělý postup, který byl pro záchranu pacienta jediným řešením. Jde o raritní operaci, jaké se provádějí jen na špičkových transplantačních pracovištích ve světě, například v americkém Chicagu, doplnil.

Podle lékařů je současný stav pacienta dobrý. "Je při vědomí, komunikuje a funkce všech tří transplantovaných orgánů jsou normální," upřesnil Černý.