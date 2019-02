ČTK

"Komise pro celiakii při ministerstvu zdravotnictví doporučila, aby pojišťovny na tuto dietu přispívaly," poznamenal. Sortiment bezlepkových potravin by měl být rozšířen a dieta by měla být dostupná i ve vybraných restauracích a školních jídelnách. Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo zvýšit dávky sociálně potřebným pacientům z 1800 na 3000 korun měsíčně, uvedl doporučení komise Frič, který je jejím předsedou.

Ministryně zdravotnictví Milada Emmerová řekla, že s návrhy souhlasí. Připomněla, že na Slovensku hradí pojišťovny lidem s celiakií až 70 procent ceny potravin, pokud je koupí v lékárnách. Na stejné potraviny z běžné prodejní sítě příspěvek nedostanou.

Podle profesora Friče je bezlepkový jídelníček na den zhruba o stokorunu dražší: kilogram chleba stojí 137 korun, kilogram mouky od 75 do 120 korun. "Pro dítě do deseti let věku jsou náklady na bezlepkovou dietu v průměru o 2500 korun za měsíc vyšší, pro ostatní o více než 3000 korun," upřesnil.

Podle náměstka ministryně Petra Slámy by mohly pojišťovny hradit osm základních potravin, mezi nimi bezlepkovou mouku. Podle poradce ministryně Petra Hávy by je to stálo do deseti milionů korun za rok; v Česku se spotřebuje ročně léků asi za 50 miliard korun.