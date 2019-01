ČTK

Metodu od roku 2003 zkoumá společně s kolegou Sergejem Šperanským. Podstupují ji prý jen dobrovolníci. Z první testovací skupiny deseti závislých po prvním bití zmizeli čtyři pacienti. Podle Čurkovové to ale bylo proto, že se nechtěli nechat léčit, nikoliv kvůli strachu z ran. "Není to silná rákoska, nemůžeme nikoho zranit," odmítla lékařka nařčení ze sadomasochistických praktik v rozhovoru pro deník Moscow Times. Pacienti mají šrámy, ale neteče jim krev, dodala.

"Je to levné a funkční. Myslíme to vážně a podstatné je, že to skutečně funguje," zdůraznila Čukrovová. Výzkum podle ní prokázal, že alkoholikům a lidem závislým na opiátech se nedostává endorfinů, známých také jako "hormony štěstí". Důsledkem je snížená citlivost horní vrstvy pokožky a závislí se "necítí ve své kůži". Rákoska tuto citlivost vrací a snižuje tak potřebu "doplnit" endorfiny pomocí alkoholu nebo drogy.

Čukrovová a Šperanskij připouští, že jejich vědečtí kolegové byli zpočátku skeptičtí, a tak o své práci příliš nemluvili. "Nechci to publikovat," svěřila se lékařka, která pracuje v Novosibirském hygienickém institutu.

Její kolega doplnil, že metodu zdokonalil poté, co jí vyzkoušel na sobě. Výprask každou neděli mu prý pomohl v rekonvalescenci ze dvou infarktů. List Moscow Times podotýká, že Šperanského předcházející vědecké experimenty se týkaly zjišťování ozdravného vlivu pravoslavných ikon na myši.

Proti alkoholismu různými metodami

Snaha ruských lékařů bojovat s rozšířeným alkoholismem a drogovou závislostí vede i k používání nejrůznějších metod, od celosvětově známých až po hypnózu, černou magii a lidové léčitelství. V Jekatěrinburgu místní nevládní organizace připoutávala drogově závislé pacienty želízky k postelím a držela je tak, dokud se nezbavili abstinenčních příznaků. V 90. letech léčili islámští fundamentalisté v horských oblastech kavkazského Dagestánu alkoholiky bičem a nucenými pracemi.

Když se novináři chtěli zeptat hlavního odborníka ministerstva zdravotnictví přes problematiku léčby závislostí na novou metodu Čukrovové a Šperanského, Nikolaj Ivaněc se zděsil: "To je to s tou vařící vodou?". Po ujištění, že jde o pouhé bití rákoskou, se lékař rozesmál.

Ale Alexej, který si nepřál zveřejnit příjmení, řekl Moscow Times, že mu rány pomáhají - už rok nepije. "Připadáte si sice jako idiot. Někdo vás mlátí přes zadek, řvete, ječíte a nadáváte," popsal své pocity z kůry. Zdůraznil ale, že po prvním výprasku se ráno probudil a necítil potřebu přebít kocovinu prvním ranním panákem.

Alkoholismus se před tím neúspěšně pokoušel překonat už hypnózou i injekcemi do hlavy. Když přišel s tím, že bude dostávat výprask, řekla mu manželka: "Dělej si co chceš, pokud po tom budeš moci žít jako normální člověk".