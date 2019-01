ČTK

"Ten je mezi ženami v reprodukčním věku velmi rozšířeným problémem. Skoro každá má zkušenost s minimálně jedním jeho příznakem. O projevech je nutné ženy informovat a nabídnout jim možnost účinné léčby," řekla gynekoložka Dagmar Makalová.

Premenstruační syndrom se objevuje v době, kdy se v těle produkují ženské hormony; nevyskytuje se tedy před pubertou, po přechodu nebo po kastraci. Projevuje se fyzickými i psychickými obtížemi. Mezi ně patří otoky končetin, napětí prsů, bolesti hlavy, problémy s pletí, deprese, úzkosti, únava nebo změny chuti k jídlu až s bulimickými tendencemi. Nejčastěji se tyto komplikace objevují šest až osm dní před menstruací.

"Souvisí to se zadržováním vody v těle, které způsobuje hormon estrogen. Naopak progesteron tomu zabraňuje. Když je ho ale málo, voda se v těle zadržuje, a z toho vznikají zmiňované komplikace," uvedla Makalová. Podáváním léků lze ale příznaky eliminovat. "Málokterá žena si uvědomí, že to je PMS syndrom. Je proto důležité, aby ženy byly informovány, aby se svěřily v ordinaci. Zároveň by se měl sám gynekolog při preventivních prohlídkách pacientky ptát na její problémy a pak jí doporučit vhodnou léčbu," poznamenala Makalová.

Při léčbě je vhodné snížit stres, změnit stravovací návyky, omezit konzumaci soli, cukrů nebo kávy a mít dostatek pohybu. K tomu lze podávat přírodní látky fytoestrogeny, vitamin B6 a kyselinu linolenovou. Makalová také doporučuje diuretika, progesteron nebo hormonální antikoncepci. "Je vhodné volit preparát, který je svým složením příbuzný progesteronu a který má stabilní hladinu hormonů."

PMS by ženy neměly podceňovat. Pro léčbu je přitom nejdůležitější jejich aktivní přístup; pak už nebude nutné každý měsíc trpět, konstatovala Makalová.