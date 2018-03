Petr Veselý, Právo

Doktorka Chlebníčková je podiatrem, odborníkem na péči o nohy, respektive na medicinální pedikúru. Paní knihovnice musela podstoupit:

speciálními kleštěmi odstranila zarůstající část nehtu,

pomocí vysokoobrátkových fréz vybrousila nehet tak, aby netlačil na té straně prstu, kde zánět vznikl,

do vzniklé mezery mezi nehtem a kůží dala vatičku s uklidňujícím roztokem.

Jakmile nehet přestal tlačit na kůži, potíže ustoupily a během tří dnů zmizely úplně

Jednou z příčin jejích problémů byly boty na podpatku. Nohy v nich měly nepřirozenou polohu. A váha těla se kvůli tomu nepřirozeně přenášela na špičky prstů, a tedy i na nehty. Trápení knihovnice zhoršovalo to, že trpěla nadváhou. Navíc si vybírala velmi úzké boty, ve kterých byly prsty příliš namačkané jeden na druhý.

Lékařka ženě doporučila, aby si pořídila širší boty, na nižším podpatku. Podiatr a ortopéd MUDr. Karel Mašek jí do nich udělal speciální ortopedickou vložku, kterou nahřál horkým vzduchem a pak ji v botě vyformoval přesně podle její nohy. Boty na podpatku nosila jen občas. Do divadla, do společnosti apod. Začala také chodit k doktorce Chlebníčkové na pravidelné ošetření nehtů. Lékařka je ošetřovala tak, aby předešla jejich zarůstání.

Diabetici riskují i amputaci prstu

Případ knihovnice není nijak vzácný. Žena měla štěstí, že šla za podiatrem. Zručný specialista se dokáže vyhnout stržení nehtu i v relativně pokročilém stádiu potíží. Je však daleko lepší přijít k němu hned při prvních příznacích problémů. Čím dřív totiž pacient přijde, tím mírnější prostředky může odborník použít.

Nejhorší variantou bývá to, když nemocný přijede v kritickém stavu na pohotovost. Lékař, který není specialista, často volí radikální řešení. A to bývá bolestivé.

Vyhnout se podobným situacím je obzvlášť důležité pro diabetiky. Zranění i záněty se jim hůř hojí. A představují pro ně větší riziko. Když je zanedbají, riskují dokonce amputaci prstu. Pokud přijdou o palec, obvykle je překvapí, jak důležitý byl pro jejich stabilitu. Často pak ztrácejí rovnováhu a padají.

Praktická novinka - špony rovnající nehty

Hotové martýrium si užila se zarostlými nehty jedna z pacientek doktorky Chlebníčkové, která žije střídavě v Německu a v České republice. Lékařka ji ošetřila standardním způsobem: uvolnila tlak nehtů na kůži, později je zbrousila a dala jim správný tvar. Pak jí nabídla jednu z novinek, které využívá -speciální špony. Lepí se na nehet. Mají podobnou funkci jako rovnátka u zubů. Nutí nehet, aby při růstu držel správný tvar a nezarůstal.

"Nedají se použít vždycky, ale v řadě případů ano," zdůrazňuje MUDr. Chlebníčková. " Odrůstají spolu s nehtem. Jakmile odrostou, musí se nalepit znovu. Určitou dobu může pacient chodit i bez nich." Žena žijící střídavě v Německu a v ČR s nimi byla tak spokojená, že bez nich nechtěla být vůbec. Chodí s nimi už téměř čtyři roky.

Mozoly na nohou

Jednadvacetiletá Petra, která pracuje v rodinné kavárně, přišla za doktorkou Chlebníčkovou s mozolem ztvrdlé kůže na chodidle. Neustále se zvětšoval a při chůzi ji bolestivě tlačil. Lékařka kůži opakovaně zbrousila pomocí metod medicinální pedikúry.

Zároveň se jí snažila vysvětlit, že kůže obvykle zbytní na přetěžovaných místech. K tomu, aby začala nohu zatěžovat rovnoměrněji, by jí mohly pomoci ortopedické vložky. Pacientce je udělal MUDr. Mašek. Překvapená Petra po čase zjistila i to, že ji po celodenní práci v kavárně méně bolí záda, protože jí vložky stáčely nohy do správnějšího postavení.

Po masáži se rozplakala

Když skončí ošetření nohou, udělá MUDr. Chlebníčková většině svých klientů reflexní masáž. Snaží se také uvolnit zablokované prsty. Když s tím začínala, stalo se jí, že se třeba některá z žen rozplakala. Lékařka se jí ptala, jestli ji to tak bolí. Žena se napůl smála a napůl brečela, že ne. Prostě neví. Najednou ji to popadlo a vyhrkly jí slzy. Dnes, když už má s reflexními masážemi víc zkušeností, ví, že u některých citlivějších žen, může reflexní masáž odblokovat i neodreagované emoce.

Ale nejen to. Řadě klientek zmírnila masáž potíže s páteří. A některé dokonce zbavila napětí v oblasti šíje a následných bolestí hlavy. Jeden z manželů těchto žen jí dokonce poslal kytici se vzkazem, že mu zachránila manželství. Ženu pořád bolela hlava, byla mrzutá a neměla na nic náladu. Pak prý byla jako vyměněná.

"Řada lidí vidí v reflexních masážích div ne zázrak," říká doktorka Chlebníčková. "To je přehnané. Ve mně probouzí spíš pokoru. Zvlášť, když se mi podaří klientovi pomoci s nějakými potížemi. Uvědomuji si, že moderní medicína je sice báječná, ale také limitovaná. A že tu zbývá ještě hodně prostoru věcem, které chápeme málo nebo vůbec.

Také se snažím si se svými pacienty povídat. Lépe pak můžu porozumět řadě jejich potíží. A oni pak ke mně pociťují větší důvěru. To je důležité. Nejen pro náš vztah, ale i u těch druhů léčby, které vyžadují trpělivost a čas."