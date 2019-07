bok, Novinky

Spánková odbornice Nerina Ramlakhanová pro server Independent vysvětluje, že ideální teplota ke spánku je mezi 16 a 21 stupni, záleží samozřejmě na každém jednotlivci. Lidský mozek by pak měl být o něco „chladnější” než zbytek těla, vysvětluje.

Jenže jak vůbec usnout, natož se řádně vyspat, když se člověk potí ještě o půlnoci? Odborníci přišli s několika malými radami, jak toho nejsnáze docílit.

Ochlaďte si povlečení

Pokud vám to prostor v lednici nebo mrazáku dovolí, dejte si před ulehnutím povlečení alespoň na pár minut zchladit (nejprve vložte nejlépe do igelitového pytle). Pokud se nevejde vše, zkuste alespoň polštář.

Ochlaďte sami sebe

Dalším tipem je ochladit sami sebe. Do nahřívací lahve dejte studenou vodu s ledem a přikládejte na místa, která pomáhají s ochlazováním těla - na kolena, zápěstí, krk atd. Lahev s vodou můžete dát klidně i zmrazit a vzít si ji do postele.

K ochlazení může pomoci také rozprašovač naplněný chladnou vodou, který budete mít u postele a v případě nejvyšší nouze ho můžete použít.

Také je dobré držet v co největším chladu nohy, tedy nemít je pod dekou či povlakem.

Bavlna hraje prim

K lepšímu spánku během veder napomáhá také bavlněné povlečení a spací oděv. Udrží příjemnější teplotu a je navíc prodyšné.

Pozor na proteiny

Odborník David Gibson uvádí, že je v letních dnech dobré dávat si i pozor na to, kolik proteinů (bílkovin) konzumujeme. Právě proteiny totiž podporují činnost metabolismu a mohou tak nechtěně o něco málo zvyšovat tělesnou teplotu.

Cvičte ráno

Cvičení není třeba nijak výrazně omezovat ani v létě, jen je lepší se mu věnovat po ránu, kdy je chladněji. Navečer totiž může tělo zbytečně zahřívat.

Vlažná sprcha

Při velkých vedrech mnozí netouží po ničem jiném než se co nejvíce ochladit a osvěžit, nejlépe ve sprše. Odborníci ale doporučují především večerní sprchování raději s vlažnou vodou, nikoli studenou. Čím studenější totiž bude, o to více na to bude přehřáté tělo reagovat a bude se snažit svým „oteplením” rychle vyrovnat teplotní nerovnováhu.

Zavřete okna

Navzdory obecnému chování, kdy lidé v horku otevírají alespoň na noc co nejvíce okna, aby se místnost alespoň trochu ochladila, radí Gibson nechat okna naopak zcela zavřená, stejně tak zatažené závěsy, pokud je máte. Tím se dům ochladí snáze.

Pijte pravidelně

Odborníci rovněž doporučují pít pravidelně během dne čistou vodu, v noci ale už pak tolik ne. Malá sklenička vody před spaním k hydrataci bohatě stačí a nebude vás nutit vstávat a běžet na toaletu.

Spěte sami a pokud možno v přízemí

Pokud to situace jen trochu dovoluje, radí odborníci na spánek spát v přízemní místnosti v domě, kde je pocitově mnohem chladněji než ve vyšších podlažích.

Od věci není ani rada, která možná ne každému přijde vhod. Ve velkých vedrech je dobré se řídit heslem - jeden člověk, jedna samostatná postel. Dvě zpocená těla vedle sebe přeci jen vytvářejí větší teplo.

Když se v noci vzbudíte

Pokud se v noci vzbudíte horkem, můžete například kromě ochlazení zápěstí ve vlažné vodě vyzkoušet i potřít čelo jemně mentolovou mastí, která má také chladivé účinky.

Pro lepší opětovné usnutí můžete přikládat na čelo vlhký ručník, ochlazený například v lednici.