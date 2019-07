bok, Novinky

Již nějakou dobu odborníci varují veřejnost, že se stále častěji objevují tzv. superbakterie, proti kterým stále častěji mnohá i velmi silná antibiotika vůbec neúčinkují.

Nejnověji pak varují, že podobný stav se začíná stále více ukazovat i například u léků na různé houbové či plísňové infekce.

Viditelné potíže mohou nejnověji nastat například u pacientů s cystickou fibrózou (onemocnění postihující především dýchací cesty a trávicí soustavu) anebo tzv. aspergilózou (infekční onemocnění způsobené houbou Aspergillus).

Příkladem demonstrujícím vážnost celé situace může být čtyřiapadesátiletý John Phillips, otec dvou dětí, který sice na první pohled vypadá zdravě, uvnitř jeho plic se ale ukrývá infekce, kvůli které ho stále častěji přepadává neutuchající kašel a nadměrná dýchavičnost.

Nejhorší na celé situaci je fakt, že i když lékaři vědí, co ho trápí, nemají v současnosti „po ruce” léky, které by mu pomohly. John tak žije s vyhlídkou, že jeho stav může být dříve či později život ohrožující.

Spory, které nelze zničit



Johnova nemoc - aspergilóza - je způsobována vdechováním malých spor houby z rodu Aspergillus, které se usazují v plicích, kde rostou a následně způsobují alergické reakce a záněty.

Ještě před nedávnem by Johnovi pomohly léky zaměřující se na likvidaci podobných spor. Problém je ale v tom, že právě tyto léky už na podobné problémy nějakou dobu nestačí, a jiné stejně účinné zatím nejsou.

Johnova léčba tak aktuálně spočívá v mírnění příznaků a zlepšování jeho dýchání. Bohužel ale i tak existuje velké riziko, že zmíněné houbové spory přerostou do život ohrožující velikosti, případně infikují jeho krev, což by mohlo způsobit vážné, až smrtící stavy.

„Aktuálně neexistuje nic, co bychom mohli doktoři nebo já udělat, abychom to zastavili. Je zvláštní pocit vědět, že mi žádné léky nepomohou. Jen čekám na další záchvat a uvidím, co se stane,” popsal John pro Daily Mail.

Riziko pro miliony

Odborníci na základě aktuálních zjištění varují před „globálním kolapsem”, který může představovat katastrofu pro celý svět a ohrožovat tak miliony lidí.

„Jde o opravdu velký problém,” potvrzuje Matthew Fisher, odborník v oboru plísňové epidemiologie na Imperial College London.