Nejmenovaný Novozélanďan tvrdí, že ho jeho bývalá partnerka od dcery naprosto odstřihla a neumožňuje mu žádný kontakt.

Jak uvádí pro server Daily Mail, on sám do roku 2016, dokud se s partnerkou nerozešli, souhlasil s tím, že dceru očkovat nenechají. Názor změnil až poté, co zjistil, že má nemocné srdce v důsledku genetické dispozice.

Následně sdělil partnerce svou diagnózu s tím, že bude lepší, když nechají dceru očkovat, protože by se u ní nemoc též mohla projevit. Dostalo se mu ale výhružné odpovědi, že se tak nikdy nestane. „Budu ti bránit v přístupu k dceři do té doby, dokud budu mít pocit, že bys ji mohl za mými zády nechat očkovat,” uvádělo se v ní.

Jejich vzájemný boj je velmi podobný tomu, který se dostal před novozélandský soud nedlouho předtím.

I v něm rodiče vzájemně proti sobě bojovali s tím, zda nechat dceru očkovat. Otec byl opět tím, kdo tak chtěl učinit, naproti tomu matka dívky, která v té době začala chodit do školy, očkování odmítala s ohledem na rizika převažující pozitiva očkování. Svá tvrzení dokládala i vyjádřením několika lékařů.

Jedna z největších hrozeb roku 2019

Ať už rodiče chtějí, či nechtějí své dítě očkovat, realitou prý je, že podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) imunizace formou očkování ročně zabrání úmrtí až tří milionů lidí.

Vakcíny fungují zjednodušeně tak, že stimulují imunitní systém těla, aby rozpoznal danou chorobu, na kterou je daný očkován, a později bych schopen s ní bojovat, pokud se s ní přímo setká.

Váhavost v očkování mnozí lékaři řadí mezi deset největších zdravotních hrozeb lidstva v roce 2019, uvádí WHO.