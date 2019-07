das, Novinky

U dlouhodobě přepracovaných lidí se velmi významně snižuje produktivita, soustředěnost a roste tak i chybovost. Navíc u nich roste i riziko infarktu či mozkové mrtvice.

Vědci zanalyzovali pracovní návyky a zdraví u více jak 144 000 Francouzů ve věku 18 až 69 let a dospěli k poměrně závažnému zjištění. Jedinci, kteří pracovali více než 10 hodin denně 50 dnů v roce, měli vyšší riziko infarktu či mrtvice o 29 % a ti, kteří tak činili minimálně 10 let, dokonce o 45 %. Zajímavostí také je, že mnohem větší riziko těchto onemocnění hrozilo jedincům mladším 50 let.

Vyšší riziko infarktu i mrtvice vědci přičítají především nízké fyzické aktivitě. „Čím více hodin lidé tráví v pracovním prostředí, tím méně se hýbou ve volném čase, jsou ve větším stresu a zároveň mají méně kvalitního spánku,” vysvětluje pro časopis Stroke kardiolog Gregg Fonarow z amerického Ahmanson-UCLA Centra kardiomyopatie.

Pokud tedy lidé pracují déle než deset hodin denně, měli by toto pracovní nasazení kompenzovat dostatečnou fyzickou aktivitou ve volném čase, zdravým stravováním a spánkovou hygienou.

Zároveň by měli pravidelně sledovat výši svého krevního tlaku, hladiny cholesterolu v krvi a hmotnosti. Samozřejmostí by tak měly být i pravidelné preventivní prohlídky.

„Riziko mrtvice a srdečního infarktu je u dlouhodobě pracovně vytížených jedinců opravdu vysoké a nevyplácí se ho podceňovat. Nedokážete-li se svého pracovního vytížení vzdát, pak vám opravdu nic jiného nezbude, než se více hýbat ve volném čase a dbát na svůj jídelníček,” uzavírá téma Fonarow.