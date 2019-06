Bolest kloubů a únavu zprvu přičítala stresu. Až po letech zjistila, že se jedná o závažnou nemoc

Když bylo dnes jednatřicetileté paní Lucii šestnáct let, začaly ji trápit bolesti kloubů a únava. S lékaři se tehdy shodla, že se zřejmě jedná o důsledek velkého stresu. Jenže potíže neustávaly, naopak se zhoršovaly. A jelikož vyšetření neodhalila žádný problém, mnozí se domnívali, že si potíže vsugerovala. Sama tak podstoupila psychiatrické vyšetření, které také nic neprokázalo. Snažila se pátrat dál. Než se dozvěděla správnou diagnózu, uběhlo dalších deset let. Jak sama říká, deset šílených let nevědomosti proč.