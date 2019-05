das, Novinky

1. Ztráta čichu



Většina nemocných, kterým byla diagnostikována Parkinsonova choroba, se shodla, že několik let před samotným onemocněním se jim zhoršil čich. Podle odborníků až 90 % nemocných svůj čich zcela ztrácí.

2. Neklidné noci

Z vědeckých zjištění jasně vyplynulo, že existuje souvislost mezi poruchami spánku a rizikem rozvoje choroby. Nejohroženější skupinou jsou pak lidé, jejichž noci jsou neklidné, a to kvůli snům, které jsou příliš živé, takže je doprovází prudké pohyby a výkřiky, aniž by si to ráno pamatovali.

Odborníci o těchto projevech hovoří v souvislosti s tzv. poruchami spánku RBD. Jedná se o poruchu chování vázající se na REM spánek. Za normálního stavu lidé mohou snít své sny, ale mozek způsobuje tzv. svalovou atonii, tedy absenci svalového napětí, kvůli čemuž sny neprovází žádné pohyby. U poruchy RBD je ale svalová atonie narušena.

Podle odborníků se u většiny lidí, u kterých se rozvine RBD porucha spánku, během deseti let objeví Parkinsonova choroba nebo podobný stav.

3. Zácpa

Kromě jiného lidi s touto nemocí trápí i problémy s trávením, pohybem střev a vyprazdňováním. Podle odborníků se ale tyto problémy objevují často i o 20 let dříve než třes a potíže s pohyblivostí.

4. Úzkost a deprese



Pocity úzkosti nebo deprese trápí nemocné mnohdy více než třesy a pohybová omezení.

„Myslíme si, že je to způsobeno změnami v rovnováze chemické aktivity v mozku, což se může začít projevovat již deset let před diagnostikou nemoci,” vysvětlují pro CNN odborníci.