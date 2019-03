bok, Novinky

Po několika bezproblémových týdnech těhotenství se u mladé ženy začaly objevovat silné bolesti hlavy, v noci se jí hůře dýchalo a budila se dezorientovaná.

„Vzpomínám si, že se první bolesti hlavy začaly objevovat někdy ve 12. týdnu. Zpočátku šlo o mírnou bolest, která ale neustále zesilovala a trvala déle a déle. Nejdřív jen několik hodin, později i celý den,” popsala Sheila počátek svých potíží.

Výsledek následného vyšetření v nemocnici, kam ji nechal odvézt manžel zhruba v 17. týdnu těhotenství poté, co se její potíže zhoršovaly, byl nekompromisní - nádor na mozku. To bylo v březnu roku 2018.

Rozhodnutí, co dělat dál, bylo poměrně drastické. Buď kvůli donošení miminka odložit léčbu a ohrozit tak vlastní život, nebo se začít ihned léčit, ale riskovat případné zdravotní poškození dosud nenarozeného dítěte.

Sheila se rozhodla ochránit své dítě. Proto v těhotenství podstoupila operaci, při které jí byla odstraněna velká část nádoru. Další léčbu zahájila až po porodu.

FOTO: Profimedia.cz

Sheila se s podporou manžela Joshuy rozhodla pro první variantu. Lékaři se tedy alespoň pokusili odebrat co největší kus nádoru a zároveň se rozhodli pro co nejčasnější porod, aby se co nejdříve poté mohlo začít s léčbou Sheily.

Její syn se ale bohužel narodil s tzv. zúženými tepnami, takže musel podstoupit operaci srdce. I proto se Sheila rozhodla svou vlastní léčbu ještě oddálit, aby mohla syna kojit.

Sama se tak začala léčit až na začátku roku 2019, kdy podstoupila chemoterapii. Jak sama uvedla, bere každý den takový, jaký přijde - ale nikdy by neměnila, uvádí Daily Mail.