das, Novinky

Maisie onemocněla bakteriální meningitidou, v osudné ráno už u ní docházelo k otravě krve. Průběh onemocnění byl tak velmi rychlý. Do hodiny od probuzení jí zčernaly ruce. Ačkoliv ji lékaři po příjezdu do nemocnice uvedli do umělého spánku, její tělo se se sepsí už vyrovnat nedokázalo.

„Vše se událo tak rychle. Neměla teplotu, ani problémy s dýcháním ... věděla jsem, že je vážně nemocná, ale ne že zemře,” svěřila se Daily Mailu zničená Sharon.

„Byla to tak milá, hodná a pečující dívenka, která se zajímala a starala o ostatní. Těšila se, že až vyroste, vstoupí do armády a bude bojovat za svou zem. Udělala by pro druhé cokoliv,” dodává.

Sharon se nyní snaží varovat ostatní rodiče, aby byli všímaví a nepodceňovali už prvotní příznaky zákeřné meningitidy, aby dokázali své děti zachránit.

Zákeřná meningitida



Jedná se o zánětlivé onemocnění mozkových blan, které chrání mozek a míchu. Nejčastěji postihuje děti mladší 5 let, poté děti ve věku 15-24 let a následně dospělé nad 45 let. Mezi ohroženou skupinu patří i lidé vystavení pasivnímu kouření, s oslabenou imunitou a nemocní podstupující léčbu chemoterapií.

Mezi typické příznaky meningitidy patří horečka, studené ruce a nohy, zvracení, ospalost, zmatenost, silná bolest svalů, silná bolest hlavy, ztuhlý krk a nelibost jasných světel. Děti mohou mít také křeče nebo záchvaty, bledou až skvrnitou pleť (pokožka při stlačení nevybledne) či vyrážku.

Existují dvě formy onemocnění - bakteriální a virové.

Maisie Dicksová

FOTO: Facebook Maisie Dicksové

Bakteriální meningitida

Bakteriální meningitida vyžaduje okamžitou léčbu antibiotiky. Přibližně 10 % nemocných už lékaři nedokážou pomoci. Přičemž až sedm z deseti přeživších nemocných má doživotní následky. Patří k nim amputace končetin, ztráta sluchu, problémy se soustředěním, selhávání orgánů, tinitus (pískání v uších), agresívní chování, problémy s rovnováhou, deprese, nemotornost, opožděný vývoj u dětí, epilepsie, bolestivost kloubů.

Infekce se šíří mezi lidmi pomocí kapének, tedy při líbání, kašli, kýchání či prostřednictvím sdíleného jídla či nádobí. Přenašečem přitom může být kdokoli. Meningokoka má v nosohltanu 10-20 % zdravých osob.

Jedinou skutečně účinnou prevencí je očkování, které dnes existuje na většinu typů onemocnění (A, C, Y, W a B). V České republice i v Evropě je nejčastější typ meningokoka B, který je zodpovědný za více než 70 % infekcí, následuje typ C a méně častý je typ Y. V jiných zemích a na jiných kontinentech však mohou dominovat jiné druhy meningokoků.

Virová meningitida



Jedná se obvykle o lehčí formu onemocnění, která nemá fatální následky. Nemocný se obvykle dlouhodobě potýká s bolestmi hlavy, únavou a problémy s pamětí.

Léčba se zaměřuje především na dostatečnou hydrataci, podávání léků proti bolesti a odpočinek.