Jak očistit tělo po užívání antibiotik

Jestliže jste ukončili léčbu antibiotiky, mohlo dojít k oslabení střevní mikroflóry. Antibiotika ničí nejen tělu nepřátelské bakterie a mikroorganismy, ale i ty prospěšné. Abyste byli po nemoci rychleji fit, můžete zařadit do stravy i byliny, které posilují a harmonizují střeva. Tím dostanete tělo snadněji do normálu – tedy do zdravého stavu.