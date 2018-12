lin, Novinky

Podle mezinárodních údajů zveřejněných v New England Journal of Medicine se přírůstek váhy v období vánočních svátků pohybuje pouze okolo 0,7 % vaší největší váhy v průběhu roku. V praxi to pak znamená, že pokud vážíte například 68 kilo, o Vánocích přiberete pravděpodobně kolem půl kila.

To potvrzuje i nedávný přehled několika publikovaných studií o přírůstku hmotnosti v období svátků v časopise Journal of Obesity, který ukázal, že v období Vánoc přibíráme v průměru jen půl až dvě kila. U lidí, kteří si stravování jinak hlídají, se navíc jedná o zcela zanedbatelný přírůstek.

Oproti tomu lidé, kteří trpí nadváhou, mají se shazováním povánočních kil daleko větší práci. Studie studentů vysokých škol, zveřejněná v časopise Nutrition Journal, totiž zjistila, že obézní lidé mají daleko větší šanci přes Vánoce přibrat než lidé se zdravou váhou, a proto by se měli snažit riziko přibírání minimalizovat a nekonzumovat větší příjem kalorií, než je tomu jindy.

Ať už jste štíhlí, nebo ne, v každém případě platí, že každé kilo navíc je jediný dárek, který si z Vánoc odnést nechcete. Co dělat proto, abyste se dostali na svou původní váhu? Podle serveru Health stačí dodržovat jednoduchý třístupňový plán.

Začněte den správně

Konzumace optimálního množství bílkovin a vlákniny v dopoledních hodinách vám pomůže potlačit hlad a nejrůznější chutě v průběhu dne. Pro dosažení nejlepších výsledků se pokuste sníst snídani, která má zhruba 400 kalorií a obsahuje 20 až 30 gramů vysoce kvalitních bílkovin a nejméně 6 gramů vlákniny.

Příkladem takové snídaně je pár vajíček se zeleninovou přílohou, kelímek řeckého jogurtu s lesním ovocem a granolou či celozrnné pečivo nebo proteinové palačinky plněné jogurtem a medem.

Přispěte si

Ano, opravdu se vám to nezdá. Výzkumy ukazují, že delší spánek pomáhá korigovat hlad a posiluje vůli k tomu začít jíst opět zdravě. Délka spánku je pak zcela individuální. Doktoři uvádějí, že většině dospělých by mělo stačit kolem sedmi až devíti hodin spánku denně.

Pište si, co jíte

Neexistuje lepší způsob, jak se vrátit do kondice, než si začít psát všechno, co daný den konzumujete. Můžete si vypomoci chytrou aplikací v telefonu, která vám automaticky vypočítá i denní příjem kalorií, nebo si klasicky vystačíte i s obyčejným papírem a tužkou.

Zapisováním údajů dostanete lepší přehled o tom, co jíte, budete nad jídlem více přemýšlet, navíc vás to bude odrazovat od zbytečného hřešení.