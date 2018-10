Postup: Troubu předehřejte na 180 °C. Rohlík nakrájejte na kousky a pokropte mlékem, rozmělněte a vmíchejte do mletého masa. Přidejte vejce, lžíci hladké mouky, papriku, pepř, sůl a promíchejte. Z těsta navlhčenými dlaněmi udělejte zhruba 8-10 válečků, dejte na plech vyložený pečicím papírem a pečte v troubě dozlatova (zhruba 15 minut). Do hrnce dejte máslo, na něm zpěňte nadrobno nakrájenou cibuli a zaprašte zbylou moukou. Orestujte a vlijte do zásmažky trochu horké vody. Přidejte smetanu, povařte, přidejte lečo, okapaný hrášek, drobně nakrájenou okurku a kečup. Krátce povařte. Do omáčky vložte čufty a podávejte s rýží.