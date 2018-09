bok, Novinky

Lenošení jako takové je dávno ztracené umění. Ovšem aby bylo hned na začátku jasno, nejde o lenošení ve stylu, kdy by člověk místo práce či jiných povinností vyplňoval každou minutu nějakým bezduchým rozptýlením.

Podle odborníků jde o stav, kdy se člověk rozhodne po kratší vymezenou dobu nedělat nic zásadního. A když už bude něco dělat, tak jen to, co ho uklidní. Což je ale ve světě, kdy se každá minuta, nejlépe v pracovním procesu, počítá jako přínos světu, dělá jen stěží.

Místo toho naopak mnozí vyplňují onen vzácný čas, který se jim občas dostane, věcmi, které je rozptylují, někdy i rozčilují - kontrolováním mailů, pročítáním novin, surfováním na sociálních sítích - tedy aktivitami, které místo kýženého odpočinku a oddechu dotyčného většinou jen vyčerpají a unaví.

Soustředění vs. lenošení



Jak vědci upřesňují, jednotlivé životní okamžiky by se daly zařadit do jedné ze dvou kategorií - v jedné z nich se plně soustředíme na to, co máme udělat - díky tomu můžeme pracovat, vést smysluplné rozhovory s kolegy, vyvíjet se, posouvat svůj život dále atd.

Do druhé kategorie pak patří ty, ve kterých si můžeme dovolit určité rozptýlení a luxus nedělat nic zásadního. A právě ty jsou pro lidský život stejné přínosné, jako všechny ostatní, i když trochu jiným způsobem. Ale mnohým z nás se jich nedostává tolik, kolik by bylo záhodno.

Jak vědci upřesňují, zatímco plné soustředění na nějakou věc nás činí více produktivními, schopnost odpočívat a lenošit nás činí více kreativními, cituje server časopisu Time.

Kdy jsme nejvíce kreativní

Vybavili byste si, kdy vás napadla nějaká kreativní myšlenka? U každého to bude jistě jiné, jak ale vědci dodávají, málokdy to asi bylo ve chvíli, kdy jsme se soustředili na nějakou konkrétní věc.

Pravděpodobnější situace by byla spíše následují - relaxujeme v klidu ve vaně, jdeme na procházku, do muzea, na skleničku do oblíbené restaurace - a právě tehdy se nejspíš objeví nějaká kreativní myšlenka. Takový okamžik si lidský mozek vybírá z určitého důvodu - protože se nemusí soustředit na konkrétní úkol a odpočívá.

Co z toho všeho vyplývá? Je dobré si čas od času dovolit onen luxus odpočívat a nesoustředit se na něco konkrétního. I když to vypadá, že nic fyzicky neděláme, duševně pro sebe děláme víc než dost. Podobný odpočinek totiž přispívá nejen k větší tvořivosti, ale také k vyšší produktivitě, až se opět začneme soustředit na nějaký konkrétní úkol.