Mrtvici (cévní mozkovou příhodu) potvrdili posléze lékaři v nemocnici, kam Holtonovou ihned odvezla její matka poté, co se jí dcera následující den svěřila se zdravotními problémy. I když se v té době dívka již cítila mnohem lépe, doktoři jí sdělili, že kdyby s odborným ošetřením čekala jen o chvíli déle, mohla kvůli tomu i zemřít.

Důvod, proč mladá dívka symptomy ignorovala, byl poměrně jednoduchý. Jednoduše nevěřila, že by v tak mladém věku mohla mít mrtvici. „Nikdy bych si nepomyslela, že mě to může potkat. Byla jsem na to jednoduše moc mladá,” potvrdila pro server Daily Mail.

Štěstí bylo, že matka Kaitlin je zdravotní sestra a popsané příznaky ihned rozklíčovala, proto se její dcera dostala včas do nemocnice.

Den svých jednadvacátých narozenin a dalších pět dní pak strávila dívka v nemocnici, kde jí udělali mnohá podrobná vyšetření. Jak se později zjistilo, za vším zřejmě stála malá dírka v srdci, která je při vývoji plodu v děloze u lidí běžná, pár dní po porodu se u většiny uzavře. U Kaitlin se tak ale nestalo - patří tak mezi 25 procent Američanů, u kterých se podobná vada také vyskytuje. Málokdo o ní ale ví - tedy alespoň do doby, kdy je kvůli tomu vyžadována akutní léčba.

„Lidé s touto vadou jsou všeobecně k mrtvici náchylnější než ostatní,” uvedl kardiolog Abdelkader Almanfi, který Kaitlin Holtonovou léčil.

Jak navíc při vyšetřeních zjistil, dívka měla v jedné z žil v srdci krevní sraženinu. Ta mohla v nejhorším případě docestovat až do plic, kde mohla způsobit tzv. plicní embolii. Kvůli dívčině srdeční vadě se ale přesunula na jiné místo, do mozku, což následně vedlo k mrtvici.

Dívka následně dostala dvě možnosti, jak celý problém řešit. Buď bude brát doživotně léky na ředění krve, jinak by mohl hrozit vznik další sraženiny, nebo podstoupí zákrok, při kterém jí díru v srdci uzavřou.

Vybrala si druhou variantu, aby se i nadále mohla věnovat outdoorovým aktivitám, které zbožňuje. S léky na ředění krve se bála nepříjemných vedlejších účinků.

„Srdeční vada, kterou mám, je běžnější, než si lidé myslí. Operace mi pomohla vrátit se téměř k normálnímu životu,” dodala Kaitlin.

Příčiny mrtvice



K mrtvici dochází ve chvíli, kdy není mozek dostatečně zásoben krví, nejčastěji kvůli krevní sraženině v tepně. Podle amerického Centra pro prevenci a kontrolu chorob postihne každoročně 795 000 Američanů, 140 000 na ni zemře.

V 75 procentech případů postihuje lidi starší 65 let. Jak ale uvedla studie publikovaná v odborném magazínu Journal of American Medical Association Neurology, mezi roky 2003 až 2012 vzrostl o 32 procent počet případů mrtvice u žen ve věku 18 až 34 let, u mužů ve stejném věkovém rozmezí šlo o patnáctiprocentní nárůst.

V České republice podle ucelených dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zemřelo v rozmezí let 2003 - 2010 ve spojitosti s cévní mozkovou příhodou více než 72 tisíc lidí.