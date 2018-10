Postup: Vepřová ouška opalte od chloupků, dejte do pekáče, zalijte horkým sádlem a pečte na 100 °C nejméně 7 hodin. Hotová ouška sceďte a nechte ztuhnout v lednici nejlépe přes noc. Poté je nakrájejte na tenké proužky a zprudka opečte na teflonové pánvi, asi 2 minuty z každé strany, dokřupava. Po opečení uši rozeberte na proužky. Do stejné pánve, kde jste restovali uši, vložte kostičku másla, žampióny, stroužek česneku, sůl a pepř a vše osmahněte. Podávejte ke smaženým ouškům a salátu.

Připravte salát: Smíchejte hořčici s octem, zálivku ochuťte solí a pepřem a postupně do ní zašlehejte olej. Zlehka promíchejte se salátem.