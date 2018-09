Spalničky se zprvu projevují jako běžné virové infekce. Nemocné trápí kašel, rýma, zánět spojivek, zvýšená tělesná teplota až horečka šplhající ke 40 stupňům. Časem se ale za ušima a na zátylku objevuje vyrážka, která postupuje přes obličej a krk směrem dolů na trup a končetiny. Současně se zvětšují mízní uzliny, může nastoupit průjem, nechutenství. Nekomplikovaný průběh spalniček může provázet zánět průdušek. Existují ale i komplikace jako zápal plic a zánět mozku. Nejvíc obávanou komplikací je tzv. subakutní sklerotizující panencefalitida, což je vzácný, ale vždy smrtelný následek spalničkové nákazy. Projevuje se až po šesti či sedmi letech po předchozí infekci. Dochází k ní, pokud dítě prodělá spalničky do dvou let věku, kdy ještě imunitní systém není úplně zralý a infekce se rozšíří i do centrálního nervového systému. Odborníci dodávají, že nejvíce nebezpečné jsou spalničky právě pro kojence a děti do dvou let věku, případně pro další lidi s oslabenou imunitou. Komplikace může způsobit i nákaza těhotné ženy v prvních dvanácti týdnech těhotenství, zde hrozí především potrat.