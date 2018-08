bok, Novinky

Už při návštěvě hokejového zápasu se Laura necítila příliš dobře, byla jí zima a trápily ji zmíněné bolesti hlavy. Vše ale přikládala tomu, že byla na stadionu, kde je všeobecně velmi chladno, a také velkému hluku, který rovněž na zápasech není ničím výjimečným.

Ráno po probuzení, pouhých 12 hodin poté, co si prvně stěžovala na bolest hlavy, se ale celá situace ještě zhoršila. Mladá žena se vzbudila s velmi nepříjemnou vyrážkou na obličeji, její stav se navíc stále zhoršoval. Celé to velmi rychle eskalovalo do stavu, kdy skončila v nemocnici na přístrojích, které ji udržovaly při životě, uvedl server Daily Record.

Důvodem, kvůli kterému strávila dalších osm týdnů na jednotce intenzivní péče připojená na přístrojích, byla sepse. Stav, který se laicky označuje jako otrava krve, je nadměrná reakce těla na infekci či zranění. V hraniční fázi se člověk může dostat až do septického šoku, který se vyznačuje poruchami funkce nebo naprostým selháním důležitých orgánů v těle.

Příbuzní, kteří se za ženou do nemocnice dostavili, byli zděšení. Lékaři je v jejím případě rovnou připravovali na nejhorší - tedy že Laura nemusí svůj boj se sepsí, kterou u ní podle výsledků testů způsobil zákeřný streptokok, přežít.

Nejhorší výhledy lékařů se v případě Laury naštěstí nevyplnily, nemoc ji ale i tak krutě poznamenala do konce života. Kvůli infekci jí lékaři amputovali levou nohu pod kolenem, na druhé noze musela podstoupit částečnou rekonstrukci a zkrácení prstů.

Sice přežila, ale po svém zázračném vítězství nad nemocí se musela znovu vše učit - jíst, mluvit, používat znovu ruce i chodit. Díky svému manželovi Charliemu to ale zvládla a všem dokázala, jaká je bojovnice. A co víc, pouhých devět měsíců po amputaci se, už s novou protetickou nohou, vrátila zpět do zaměstnání.

Ve Spojeném království ročně na následky této velmi nebezpečné infekce zemře kolem 44 tisíc lidí.

V České republice ve spojitosti se septikémií (stav, při kterém dochází k masivnímu šíření infikovaných bakterií do krve) zemřelo v roce 2017 podle Státního zdravotního ústavu 1627 lidí, přímo streptokoková sepse pak zmařila ve stejném roce 419 lidských životů.