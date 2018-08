lin, Novinky

Každý rodič dobře ví, jak na sebe mohou být některé děti zlé. Své o tom ví i Emily Brandová, kterou právě šikana dovedla až k anorexii.

Aby si nepřipadala tlustá, začala vyřazovat jednotlivá jídla ze svého jídelníčku, k tomu začala intenzivně cvičit. Její stav se dostal do takové fáze, že jedla pouze jedno jablko denně a vážila pouhých třicet kilogramů.

Anorexií začala trpět v jedenácti letech.

FOTO: Profimedia.cz

V té době ji již dlouho sužovaly nejrůznější problémy - od padání vlasů, přes špatnou krevní cirkulaci, až po extrémní únavu. V sedmnácti letech pak skončila na invalidním vozíku, protože její tělo bylo natolik slabé, že nezvládlo ani chůzi.

„Moje máma se mi snažila pomáhat, co to šlo, ale já její pomoc odmítala. Nechtěla jsem přibrat a náš vtah to hodně poznamenalo,“ uvedla Emily pro Daily Mail.

Ačkoliv byla Emily dvakrát dlouhodobě hospitalizována, na jejím mentálním zdraví se to nijak výrazně nepodepsalo. I když přibrala, po návratu domů se opět snažila zhubnout. „Můj démon mi neustále říkal, že jsem tlustá, i když jsem byla prakticky jen kost a kůže,“ vysvětluje Emily.

Po posledním návratu z nemocnice se ale rozhodla chodit do posilovny, kde narazila na trenéra a kulturistu Roba Reinalda, který se jí rozhodl pomoci. Slíbil, že jí pomůže se cvičením za podmínky, že zcela změní svůj způsob stravování, bez kterého by ostatně ani nemohla kulturistiku vykonávat.

„Kulturistiku jsem si naprosto oblíbila. Cítím se mnohem silnější a zdravější, dokonce jsem si i zamilovala jídlo a jím šestkrát denně. Lidé říkají, že zvedání těžkých vah bolí, ale já jsem své tělo trápila tak dlouho a usilovně, že to pro mě nic není. Cítím, že svému tělu za tu dobu mnohé dlužím, stejně jako své matce, se kterou mám teď vztah silnější než kdy jindy,“ uzavírá Emily.

Nyní se věnuje kulturistice.

FOTO: Profimedia.cz

Pyšní se velmi maskulinní postavou.

FOTO: Profimedia.cz