bok, Novinky

„Regulace imunitního systému je v těhotenství jiná,” vysvětluje na začátek gynekoložka Suzanne Gilberg-Lenzová z amerického Los Angeles.

„Hladiny hormonů jsou proti běžnému stavu zcela odlišné. Dokonce i spotřeba kyslíku je jiná. Tyto změny tak ve výsledku v těle provádějí řadu zvláštních věcí,” cituje její vyjádření stanice CNN.

Nadměrný růst ochlupení a vlasů

Stejně jako mohou v těhotenství vypadat vlasy těhulky mnohem lépe než dříve, a to díky nadmíře produkovaných hormonů, jsou to ty samé hormony, které zapříčiňují i nadměrný růst ochlupení na místech, kde už to tak příjemné není.

„Příkladem je pubické ochlupení, které může být delší a hustší, což ženy často děsí,” vysvětluje ze zkušeností Gilberg-Lenzová. „Stejně tak je výraznější i jemné ochlupení nad rty, na bradě i tvářích nebo na rukou, nohou, zádech či břiše,” dodává.

Tyto změny většinou skončí po porodu či ukončení kojení, jakmile se hormony dostanou zpět do normálu.

Skvrnitá kůže a akné

Zejména u žen, které mají tzv. olivovou pleť, se může v průběhu těhotenství objevit uprostřed břicha poměrně tmavá linka, tzv. linea negra. Podle Gilberg-Lenzové jde vlastně o jakýsi embryologický otisk. Nastává v situacích, kdy těhotenský hormon beta hCG specificky reaguje s melatoninovým pigmentem v kůži. Nejvýrazněji viditelná je linka v druhém trimestru.

Pigmentační změny ale mohou nastat například i v obličeji, kde se mohou objevovat tmavší skvrny v oblasti nad rty, na čele či tvářích. Podle dermatoložky Cynthie Abbottové ale není v danou chvíli důvod k panice. Po porodu se vše opět změní.

Kvůli nadměrné stimulaci hormonů se může v těhotenství vrátit do hry i akné.

Vyrážka

Zejména ve třetím trimestru se může objevit i velmi nepříjemná kožní vyrážka, která začíná nejprve malými svědivými pupínky na trupu nebo prsou, které se mohou spojovat do větší vyrážky. Může se rozšířit i na stehna či paže.

Jakkoli není nebezpečná, dokáže kvůli míře svědění velmi potrápit. „Pokud se objeví, až do porodu se jí většinou nezbavíte. Někdy se teprve po porodu více rozšíří, po šestinedělí většinou ustoupí,” vysvětluje Gilberg-Lenzová.

Křečové žíly či hemoroidy

Ve výčtu nepříjemností se dá pokračovat dál a dál. Velmi netradiční záležitostí může být například tmavší, „namodralé” zbarvení v oblasti vaginy, nejčastěji mezi šestým a osmým týdnem těhotenství. Za tento stav může zvýšený průtok krve v dané oblasti, vysvětluje gynekoložka Katherine Babaliarosová z americké Atlanty.

Neméně nepříjemnou záležitostí mohou být i křečové žíly ve vaginální oblasti, stejně tak i hemoroidy.

Nateklé nohy

Z důvodu vyššího zadržování tekutin v těle a nárůstu hmotnosti mohou v těhotenství rovněž natékat nohy, stejně tak ale mohou získat na délce.

„Vlivem hormonů dochází v těle k jakémusi uvolnění kloubů, čímž se především oblast pánve připravuje a přizpůsobuje na porod. Zároveň to ale zapříčiňuje i pokles nožní klenby, což může ve výsledku znamenat prodloužení nohy o 2–10 milimetrů,” vysvětluje Babaliarosová. Tento stav se bohužel po porodu již nezmění.

Citlivé zuby a špatný dech

Mnohé ženy se v průběhu těhotenství rovněž potýkají se zvýšenou citlivostí zubů, případně i s krvácením či záněty dásní, což může následně způsobovat i špatný dech. I proto je v těhotenství velmi důležitá pravidelná ústní hygiena.

Plynatost

Zvýšená plynatost je rovněž další z nepříjemností v těhotenství. Viníky jsou v tomto případě hormony progesteron a relaxin. Na jedné straně pomáhají zabraňovat předčasným stahům dělohy a kontrakcím, na druhé straně ale mohou uvolňovat i svaly svěrače, proto se dá v těhotenství odchod plynů hůře ovládat.