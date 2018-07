das, Novinky

Všeobecně se ví, že po kouření žloutnou zuby a je přítomen zápach z úst, ale to není to jediné, co se v ústech děje po nasátí cigaretového kouře. Kouření, obzvláště pokud je spojeno s nedostatečnou ústní hygienou, negativně ovlivňuje stav našeho orálního zdraví, a to hned v několika oblastech.

Zánět dásní a parodontitida

„Onemocnění parodontu neboli parodontitida (parodontóza) hrozí u kuřáků 2-3x častěji, přičemž destrukce tkání postupuje až dvakrát rychleji než u nekuřáků. Při léčbě je pak schopnost hojení nižší a případná chirurgická léčba je méně úspěšná,” varuje dentální hygienistka Veronika Zákopčaníková z Dental Office H33.

Zánětlivé onemocnění parodontu zvyšuje rizika dalších zdravotních komplikací. „Například až dvojnásobně se zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Dokonce riziko onemocnění srdce je pro pacienty s parodontózou vyšší než u pacientů s vyšším cholesterolem,” upozorňuje MUDr. Štěpánka Bálková.

Problém je ale i v tom, že prvotní stádium paradontózy tzv. zánět dásní je u kuřáků značně přehlíženo. „Kouření způsobuje vazokonstrikci neboli stažení cév, tím pádem dásně nekrvácejí, nebo krvácejí jen velmi nepatrně, záleží na množství vykouřených cigaret,” vysvětluje Veronika Zákopčaníková.

Podle doc. MUDr. Romany Koberové Ivančakové, CSc. z královéhradecké stomatologické kliniky LFUK a FN přitom při neřešení situace může dojít k postižení závěsného aparátu zubu a k zánětu kostěného zubního lůžka, což může způsobit uvolnění zubu a jeho ztrátu. Zánět se z dutiny ústní ale také může přesunout i do jiných částí těla a ovlivnit vznik závažných onemocnění.

Ústup dásní a poškození samotného zubu



Často také dochází ke vzniku recesů, tedy ústupu dásní. Větší riziko hrozí také při poškození samotného zubu. Pokud dojde k již zmíněnému ústupu dásní a v souvislosti s tím k odhalení krčků, mohou vznikat krčkové kazy.

„Pokud dojde ke ztrátě zubu, ať už z jakéhokoli důvodu, prázdné lůžko může být u kuřáků velmi bolestivé. Navíc případná náhrada pomocí implantátu nemusí být u těchto pacientů vždy úspěšná. U kuřáků může docházet také ke změnám na sliznicích,” upozorňuje Zákopčaníková.

Kuřácká melanóza

Asi nejméně závažným problémem je kuřácká melanóza. Kromě hnědavého až červenohnědého zabarvení dásní, sliznice a retní červeně se neprojevuje žádnými dalšími obtížemi. Kuřáci by si ale měli uvědomit, že zabarvení nevymizí ani po ukončení kouření.

Kuřácká leukokeratóza

Zejména u dlouhodobých kuřáků dýmek se může vyskytovat kuřácká leukokeratóza. Projevuje se bělavým zabarvením v oblasti měkkého a tvrdého patra a na něm prominujícími červenými body. Jedná se o reakci ústí slinných žlázek, které byly dlouhodobě chemicky a termicky drážděny. Řešením tohoto problému je pouze ukončení nebo omezení kouření.

Ústní leukoplakie



Nejzávažnějším problémem je orální leukoplakie. Jedná se převážně o bílé plochy, které se mohou transformovat v dlaždicobuněčný karcinom, který v pozdní fázi už nemusí být léčitelný! Nejčastěji jsou tímto onemocněním postiženi lidé ve středním a vyšším věku, především pak muži.