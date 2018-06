das, Novinky

Když paní Janě začaly padat vlasy, nesla to velmi těžce. Bez vlasů ji viděla jen nejbližší rodina. Proto si při první příležitosti koupila paruku z umělých vlasů, která jí byla tehdy doporučena - je u ní jednodušší údržba, nemusí se fénovat, stačí ji jen umýt a ráno učesat. Přestože stála 10 000 Kč, po třech měsících každodenního používání už nevypadala dobře. Navíc se v ní velmi potila hlava, paní Jana tak zůstávala raději doma a začala se izolovat od společnosti.

Tehdy si uvědomila, že mnohem lepší variantou jsou paruky s přírodními vlasy, které jsou ale i výrazně dražší. Jejich cena se pohybuje kolem 20 000 Kč, což si v té době nemohla dovolit.

Naštěstí objevila Nadační fond Daruj vlasy, který jí po oslovení nabídl řešení. Protože již tehdy měla asi centimetrové vlasy, nedoporučili jí přímo paruku, ale prodloužení vlasů a vše zafinancovali.

„Z nových vlasů jsem opravdu nadšená. Po dlouhé době se opět cítím jako žena. Nikdy jsem tak krásné vlasy neměla. Vím, že vlasy nejsou všechno, ale pro mne to byl boj bez vlasů. Prodloužení mi dodalo sebevědomí a pohled do zrcadla je daleko veselejší,” svěřila se Novinkám paní Jana.

Onemocnění dcery Báry



Bohužel velmi krátce po onemocnění paní Jany si stejnou diagnózu vyslechla i dcera Bára. Ta ztrátu svých vlasů nebrala tak těžce jako její maminka, přesto byla vděčná za provizorní paruku z přírodních vlasů, kterou jí nadace zapůjčila. Nyní čeká na paruku, která jí bude vyrobena na míru. I provizorní paruka jí sice sluší, ale je o trochu větší, než by potřebovala. Přesto je za ni ráda - může ji nosit nejen do zaměstnání, ale také do společnosti a lidé vůbec nepoznávají, že vlasy nejsou její. Vlasy si může i na paruce různě upravovat (natáčet, žehlit) a stále vypadají krásně.

„Myslím, že kdyby existoval Den nenošení paruk, tak bychom se divili, kolik lidí okolo nás tu paruku nosí. Dnes už to vůbec nepoznáte, spousta z nich je z pravých vlasů a nejsou rozpoznatelné od vlastních vlasů,” říká s úsměvem Bára.