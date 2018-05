Postup: V hrnci dejte vařit vodu. Krátce blanšírujte chřest – do vroucí vody vložte chřest, nechte jen krátce vařit – tj. maximálně 1 minutu. Poté chřest sceďte a vložte do ledové vody. Chřest nechte okapat a šikmým řezem stonky překrojte na části dlouhé asi 5 cm. Těstoviny dejte vařit do vroucí osolené vody. Na pánvi rozehřejte olivový olej. Najemno nasekanou šalotku nechte na oleji zesklovatět a poté přidejte chřest, scezené těstoviny, nastrouhanou citronovou kůru, najemno nasekanou šalvěj, lehce osolte, opepřete a spolu s créme fraichle promíchejte.