Způsobů očisty organismu je mnoho od speciální úpravy jídelníčků přes čerstvé šťávy, bylinky, antioxidanty až k půstům. Je důležité pochopit, že nejde o jednorázový akt, ale o déletrvající proces, který je nutné přizpůsobit kondici, životnímu stylu, možnostem a zkušenostem jedince. Správná detoxikace v každém případě navodí v organismu samoléčebné procesy, podpoříte tak jeho přirozené nastavení.

Příprava na očistu

Zvyšte pitný režim, minimálně 2,5–3 litry vody nebo bylinkových čajů denně. Tekutiny pomáhají s vylučováním odpadních látek. Vyřaďte z jídelníčku smažená jídla, uzeniny, červené maso, instantní směsi, alkohol, kávu, bílou mouku a pečivo vůbec, cukr, černý čaj, umělá sladidla a mléko. Jezte dostatek zeleniny, ideálně jako součást každého jídla. Díky vysokému obsahu vlákniny přispívá k podpoře trávení. Pijte zeleninové šťávy a jezte zeleninové saláty. Syrová zelenina má vysoký obsah výživných látek a enzymů. Zvyšte objem vlákniny v jídelníčku. Právě ta má důležitý vliv na správné trávení a pročištění střev. Váže totiž na sebe odpadní látky, které pak odejdou společně s vlákninou z těla ven. Přisypte do zeleninové polévky ovesné otruby nebo lněné semínko, na salát si dejte slunečnicová semínka, fazole také obsahují spoustu vlákniny. Přílohy si vybírejte bezlepkové, například tmavou rýži, pohanku, jáhly, brambory, quinou, batáty. Přidejte pohyb – rozhýbete tím metabolismus a lymfatický systém. Aerobní pohyb je velmi důležitý – kolo, běh, brusle, aerobik. Nezapomínejte na odpočinek a relaxaci – pro dobrý noční spánek nejezte minimálně dvě hodiny před spaním a zahrňte do svého programu některé relaxační techniky (jóga, pilates, tai-či, dýchání). Řadu z těchto technik můžete praktikovat také doma.

Než ale začnete, měli byste si uvědomit, že detoxikace neznamená být o hladu. Jejím hlavním cílem je zbavit se pár kil a očistit se. Proto je důležité dodržovat určité zásady stravování a přijímat potraviny, které obsahují látky na pročištění organismu.

Zaměřit byste se měli hlavně na stravu, která je zdrojem vlákniny, vitamínů a antioxidantů. V jídelníčku by tak určitě neměly chybět zelenina, ovoce, lehko stravitelné přílohy, celozrnné obiloviny, luštěniny, ryby a zakysané výrobky. Vyvarovat byste se měli pečivu z bílé mouky, červenému masu, sladkostem, ale i jídlům z fastfoodu či jakýkoliv polotovarům. „Pokud se jedná o krátkodobou hladovku (24 hodin - maximálně týden), tak ta není pro zdravého člověka 1-2x do roka na škodu, ke konci hladovky je vhodné zařadit zeleninové a ovocné šťávy, poté lehčí stravu a až nakonec se vrátit k běžným stravovacím návykům,“ doplňuje praktická lékařka MUDr. Andrea Chromcová.

S čímž souhlasí i klinický farmaceut Dr. R. Pfleger, který doporučuje kromě jiného do jídelníčku zařadit i Astaxanthin, tedy přírodní antioxidant ze sladkovodní řasy, který je vhodným prostředkem na jarní podporu funkce jater a imunitního systému.

Vhodné je také na jeden měsíc vynechat z jídelníčku maso po vzoru našich předků, kteří drželi masopust. „Klesne tím ale příjem bílkovin, které je vhodné nahradit luštěninami a mléčnými výrobky (nejlépe kysanými),“ upozorňuje Chromcová.

V průběhu detoxikace byste neměli zapomínat ani na pitný režim. V tomto období je důležité vypít minimálně dva až tři litry tekutin, abyste nebyli dehydratovaní. Vyškrtnout byste měli veškeré sycené a sladké nápoje, stejně tak kávu nebo alkohol. Nahradit je můžete vodou, ovocnými a zeleninovými šťávami nebo bylinkovým čajem. Bylinky jako máta, kopřiva, šalvěj nebo meduňka jsou skvělými pomocníky při očistě našeho těla.

Neméně důležité je dopřát si v tomto období čas na relaxaci a odpočinek.

Dobrá rada

Začátek očistného procesu si naplánujte na víkend, kdy nejste v práci a jste tak více v klidu a pohodě. Chcete-li přihlédnout i k jiným faktorům, pak je podle lunárního kalendáře nejvhodnější doba pro půst či očistu těla při úplňku. Pokračuje ještě během ubývajícího měsíce až do novoluní.

Bylinková inspirace



Při jarní očistné kúře můžete své tělo podpořit přírodními látkami, které jsou obsaženy například v bylinkách. „V této souvislosti je zajímavé, že mnoho bylin podporujících očistnou kúru se sbírá brzy na jaře, kdy mají největší sílu. Patří k nim mladá kopřiva dvoudomá, která podporuje jak normální činnost ledvin, tak i kardiovaskulárního nebo dýchacího systému. Přispívá rovněž k osvěžení těla,” vysvětluje Hana Jánská, která se dlouhodobě zabývá pěstováním bylin a fytoterapií.

Obvykle se kombinuje 3 až 7 bylinek. Čerstvé bylinky se nejlépe hodí pro použití v kuchyni. Mladé kopřivy se často používají do polévek, řada jarních bylin je ale skvělá i v zeleninových salátech nebo domácích pomazánkách. Na čaj jsou vhodnější bylinky sušené, u nichž je množství účinných látek koncentrovanější. Ještě silnější je extrakt z bylin.

„Zatímco některé bylinky, například meduňku, je vhodné užívat delší dobu, u celé řady jiných bylin je lepší si dopřát pauzu. U jednodruhových bylin by měla následovat přibližně po 3 až 4 týdnech, směs více bylin si můžete dopřávat o pár týdnů déle, ale potom je na místě přestávka alespoň 2 až 3 týdny,” upozorňuje Hana Jánská.

Sušené bylinky spotřebujte nejlépe do jednoho roku. S postupem času v nich totiž ubývají účinné látky.

Tip! Tělo přijímá účinné látky z bylin i pokožkou. Očistnou kúru si tak můžete zpříjemnit koupelí s bylinkami. Potřebovat budete přibližně 40 g sušených bylin (skvělé jsou například kopřiva, přeslička, heřmánek nebo měsíček), které vložíte do cca 4 litrů vody a přivedete k varu. Poté vypnete a necháte pod pokličkou louhovat 15 minut. Následně scedíte do vany. Koupel by měla trvat asi 20 minut.

FOTO: archív firem

Potraviny, které by neměly chybět ve vašem jídelníčku

Jarní očista by tedy neměla být o drsné dietě. Jde o odlehčený jídelníček, ve kterém by neměly chybět potraviny, které pročistí tělo a dodají ztracenou energii.

Citrónová šťáva s vodou - vymačkaná citrónová šťáva obsahuje vysoký podíl vitamínu C, který posiluje imunitu, přispívá funkci srdce, snižuje tlak a pozitivně ovlivňuje další procesy v těle. Zkuste každé ráno nalačno vypít sklenici vlažné vody s čerstvě vymačkaným citrónem. „Během spánku se naše tělo regeneruje, ale nepřijímá žádné živiny. Jakmile se probudíte, je zpomalená nejen vaše mysl, ale i metabolismus. Díky sklenici vody s citronem se hydratujete, ale hlavně nastartujete trávicí systém,“ vysvětluje výživová expertka Susan Bowermanová z Herbalife.

Česnek - je proslulý svými detoxikačními účinky. Stimuluje játra k produkování enzymů, které napomáhají tělu vyplavovat toxiny a budovat silnější imunitu. Také působí jako přírodní čistička krve a redukuje možná rizika vzniku krevních sraženin. Nenechte se odradit výrazným zápachem z úst, který česnek zanechává, a přidejte do většiny jídel jeden až dva rozmačkané stroužky.

Brokolice - je bohatá na hořčík, který přispívá ke správné funkci svalů, srdce a tvorbě hormonů. Drobné růžičky v sobě ale schovávají mnohem víc – přítomný draslík zbaví vaše tělo přebytečné vody a také srovná hladinu krevního tlaku. „Abyste si na brokolici opravdu pochutnali, nesmíte ji rozvařit. Nejenže bude mít odpudivou barvu a konzistenci, také ale ztratí všechny důležité živiny. Do vroucí vody přidejte kmín, který působí proti nadýmání, a poté vložte růžičky brokolice. Vařte maximálně tři minuty, nechte okapat a můžete podávat jako součást přílohy,“ radí Bowermanová.

Červená řepa - je další potravinou, na kterou lidé mají špatné vzpomínky z dětských let. Dejte jí druhou šanci stejně jako brokolici a uvidíte, že nebudete litovat. Červená řepa je bohatá na hořčík, vitamín C, železo, sodík, vápník a křemík, který je skvělým pomocníkem nejen v boji s viry v organismu, ale i roztřepenými nehty a lámajícími se vlasy. Způsobů přípravy a využití řepy je spousty – můžete ji přidat do salátů, udělat z ní polévku, nebo odšťavnit do ranního fresh džusu na cestu do práce. Skvěle chutná například v kombinaci s mrkví a jablky.

Avokádo - je „podivínem“ mezi ovocem – má velmi nízký obsah cukru, je bohaté na zdravé tuky a obsahuje téměř 20 minerálních látek a vitamínů. Vláknina se postará o hladký chod trávicího systému, který může pomoci při redukci hmotnosti. Po konzumaci avokáda se budete cítit déle sytí a výrazně tím zmenšíte pravděpodobnost potřeby záchvatového přejídání nezdravými pamlsky. Kromě toho se můžete těšit na pevnější kosti, zdravější oči a sníženou hladinu cholesterolu. Nebojte se tedy vystoupit ze své komfortní zóny a vychutnejte si exotické avokádo jako svěží pomazánku ke snídani – dužinu stačí rozmačkat, zakápnout citronem, přidat trochu česneku a máte hotovo!