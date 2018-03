lin, Novinky

Také si myslíte, že ponožky v posteli nemají co dělat a muži, kteří je nosí, jsou podle vás neatraktivní? Pak je možná na čase tento názor přehodnotit. Nošení ponožek do postele sice na první pohled není moc sexy, ale věřte, že má mnoho výhod, a to pro všechny. Jaké to jsou?

Více orgasmů

Studie univerzity v nizozemském Groningenu měla za úkol zkoumat, co se ve skutečnosti děje s mozkem během sexu. Pozorováním vedlejších efektů odborníci přišli k dalšímu, velmi překvapivému zjištění.

Osmdesát procent žen, jejichž muži nosili do postele ponožky, dosahovalo orgasmu, zatímco ženy, jejichž muži ponožky neměli, vyvrcholily pouze v 50 % případů. Důvod byl jediný, studená mužská chodidla narušovala ženám sexuální požitek, a proto se nemohly patřičně uvolnit. Výsledky studie byly předloženy Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a rozvoj v dánské Kodani.

Rychlejší usínání

Další studie z roku 2007, kterou publikovali vědci z Nizozemského institutu pro neurovědu (NIN) v časopise Physiology & Behavior, zjistila, že lidé, kteří nosili ponožky do postele, rychleji usínali než ti, kteří chodili spát naboso. Díky zahřátí končetin totiž dochází procesem známým jako vazodilatace (rozšíření cév) ke snižování tělesné teploty ve středu těla, což usnadňuje usínání.

Tělesná teplota podle Daily Mailu v noci klesá až o jeden a půl stupně. Důvod je ten, že se tělo snaží ušetřit co nejvíce energie, a naopak díky spánku nabrat novou sílu. I proto se doporučuje mít v ložnici chladno.

Zlepšení příznaků menopauzy...

Některé ženy uvádějí, že jim ponožky na spaní snižují příznaky menopauzy. Konkrétně mohou pomoci při návalech tepla, protože usnadňují autoregulaci tělesné teploty. Clevelandská klinika v Londýně tuto myšlenku podporuje.

„U některých žen může díky ponožkám dojít k ochlazování středu těla a díky tomu se ženy lépe vyrovnají s návaly tepla.“

...a Raynaudova syndromu

Raynaudova choroba je zdánlivě neproblematické onemocnění, při němž dochází k bělání prstů na končetinách. Ve skutečnosti ale může být tato nemoc velmi nebezpečná a končit až amputací. Lidé s touto nemocí by proto měli všeobecně dbát na to, aby měli končetiny v teple, s čímž souvisí i nošení ponožek. Díky nim je totiž možné předejít možným komplikacím a nepříjemnostem.