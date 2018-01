Rybí olej



Není to tak dávno, co nás paní učitelka vždy seřadila před tabulí do řady se lžičkami v rukou. Pak každému z nás na tu lžičku nalila rybí tuk. Brrr. Chutnal hnusně a v našich očích toto mučení neospravedlňovaly ani jeho zázračné zdravotní účinky. Pomineme-­li však odpornou chuť a způsob servírování, něco na tom bylo.

Rybí olej vás neohromí chutí, ale svým působením na zdraví. Pravidelná konzumace omega­3 mastných kyselin, kterých obsahuje mimořádně velké množství, posiluje imunitu, přispívá k dobré kondici srdce, mozku a očí. Už však žádné polykání páchnoucí tekutiny po lžičkách, řešením je pěkná porce lososa na talíři k obědu, makrela k večeři, tresčí játra k svačině.

Jenomže my Češi jíme mořských ryb málo. V ideálním případě by se měly na jídelníčku objevovat 3-4krát týdně, jenomže to není náš případ. Češi zkonzumují o téměř 50 procent méně ryb než průměrný obyvatel Evropské unie, a dokonce čtyřikrát méně než například obyvatelé Norska. Zdravotnické úřady v České republice doporučují zvýšit příjem ryb a mořských plodů, například tučných ryb, jako je losos či sleď.

Vzhledem k důležitosti omega­3 pro naše zdraví a faktu, že naše tělo si je neumí samo vyrobit, bychom měli zrevidovat svoje stravovací zvyky, eventuálně zvážit užívání omega­3 ve formě potravinových doplňků. Ty současné se polykají rozhodně příjemněji než rybí tuk kdysi ve škole. Na trhu je nyní i norský rybí olej s ovocnou chutí (Möller's, v lékárnách), je možné ho použít i v kuchyni.

Dýňový olej



Také tento olej se řadí do společnosti velmi zdravých, navíc je i chutný. Lisovaný ze semínek dýně za studena obsahuje 60 i více procent nenasycených mastných kyselin, především kyselin olejové, linolové, palmitové a stearové. Najdete v něm i vitamíny E, A a K, draslík, selen, zinek a především jód. Prvek, který si lidský organismus neumí syntetizovat, a proto je odkázán na jeho příjem v potravě. Podporuje správnou činnost štítné žlázy a celého hormonálního systému, centrální nervové soustavy a také, a to je velmi důležité, metabolismus tuků, bílkovin i sacharidů. Přispívá také k prevenci onemocnění prostaty.

Dýňový olej (kürbisöl) je oblíbený v Rakousku, dá se už ale koupit i u nás. Výborně chutná v salátech, skvěle dochutí dýňovou polévku, které sluší i jeho tmavě zelená barva. Nehodí se k tepelné úpravě, bod zakouření, tedy hranici bezpečnosti, má už na 140 °C. Na talíři však dobře doladí jak studené, tak teplé pokrmy.

Avokádový olej



Dávno předtím, než Kolumbovy lodě přistály u břehů Ameriky, pochutnávali si Aztékové na avokádu. Považovali ho za skvělé afrodiziakum, za zázračnou potravinu, za plod se spoustou příznivých zdravotních účinků. Oprávněně. Obsahuje totiž kompletní řadu vitamínů rozpustných v tucích, k tomu vitamín C a některé z řady B, zejména kyselinu listovou. Vedle toho prospěšné prvky a antioxidanty.

Stejné bonusy jako avokádo, plody hruškovce amerického, si uchovává i olej za studena lisovaný z tohoto nejtučnějšího ovoce. Doporučuje se jako prevence nádorových chorob, srdečně ­cévních onemocnění, používá se i při léčbě cukrovky a prostaty. Zajímavý je jeho vliv na pokožku a vlasy, ne náhodou nachází uplatnění v kosmetickém průmyslu.

Několik rad a tipů



Dýňový olej by se měl uchovávat v tmavém skle, uložte ho do tmy a chladna, ne však do lednice. Rychlý a velmi chutný předkrm: podávejte dýňový olej v mističkách, k němu čerstvou bagetu. Stačí ulamovat, namáčet, eventuálně trošku přisolit…

Avokádový olej můžete použít nejen do dipů k salátům, ale i na smažení či dušení a grilování. Vynikající je například candát či kapr opečený na avokádovém oleji.

Rybí olej lze konzumovat i ve formě tobolek. Je dobré ale hledět na obsažený olej. Ideálně by měl pocházet z ryb žijících v čisté vodě norských fjordů.