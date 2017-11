Ne nadarmo se říká, že ve dvou se to lépe táhne. Když vedle sebe máte partnera, který je vám oporou i dobrým kamarádem, máte opravdu vyhráno. A to i co se zdraví týče.

Dokládá to i nedávná studie publikovaná v lékařském měsíčníku JAMA Internal Medicine. Podle jejích výsledků, pokud jeden z partnerů začne častěji cvičit, zhubne, nebo třeba přestane kouřit, má to na druhého natolik velký vliv, že většinou začne s podobnými pozitivními změnami také. A pokud se do toho pak pustí společnými silami, jsou změny výraznější a také trvalejší.

Server Woman´s Day přinesl několik rad, jak s partnerem synchronizovat své snahy o lepší životní styl.

Společný cíl

Je jedno, jestli se jeden z páru chystá pouze na místní běžecký závod, a druhý na významný maraton. Podobná motivace a cíl udrží oba 've střehu', o to více pak v případě, že jsou termíny daných aktivit téměř stejné.

„Chodit společně každý den do fitcentra není vždy reálné. Obzvlášť pokud mají partneři různý pracovní rozvrh nebo jinou fyzickou zátěž při cvičení,” uvádí sportovní fyzioložka Michelle Lovittová. Radí proto, pokud se společné cvičení nepodaří, alespoň společně sdílet své tréninkové plány a hodnotit navzájem své úspěchy a pokroky.

Spánkový rozvrh

Nedostatek spánku má na zdraví člověka z dlouhodobého hlediska velmi negativní vliv. Pokud to chcete zlepšit, je vhodné s partnerem synchronizovat dobu, kdy budete uléhat do postele, a společně to dodržujte. Hodinu před stanoveným časem pak vypněte televizi, mobily, tablety.

I když nejste v danou dobu s partnerem unavení, i tak uléhejte do postele každý večer ve stejnou dobu.

Zdravá rivalita

Trocha zdravé rivality ve vztahu nikomu neuškodí. Zkuste si s partnerem počítat, kolik každý týden či den ujdete kroků, zasoutěžte si o to, kdo udělá zdravější jídlo. Všechny tyto aktivity vašemu zdraví jedině prospějí.

Nakupujte společně



„Pokud budete chodit společně nakupovat, můžete i společně dělat zdravá rozhodnutí ohledně toho, co nakoupit a následně uvařit. Ničí volba tak nebude opomenuta,” uvedla k tématu Keri Gansová, nutriční specialistka a autorka několika knih o hubnutí.

Nezapomínejte na lékařské prohlídky



Co se týče pravidelných kontrol a prohlídek u lékaře, jsou na tom ženy mnohdy lépe než muži, kteří prevenci v tomto ohledu poněkud zanedbávají. Proto zkuste partnera přesvědčit, aby se i on v tomto ohledu polepšil. Pokud ne kvůli sobě, tak kvůli vám, případně dětem.