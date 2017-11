Zdravotní potíže, které bychom neměli přehlížet

Kašel, únava, sem tam nějaká bolest hlavy, břicha či jiné části těla. To jsou běžné potíže, kterým mnohdy nepřikládáme vážnější význam. Nějak je vždy vyřešíme či vyléčíme, a je to. Někdy ale mohou značit i závažnější problém. Co bychom neměli rozhodně podceňovat?