Kalah se specializuje na boj zblízka a obranu proti chladným (nože, meče apod.) a střelným zbraním. Je mezinárodně uznávaný jako jeden z nejefektivnějších bojových systémů současnosti. Používají ho vojenské i civilní složky po celém světě.

Proč je dobrý pro ženy

Když se žena dostane do konfliktu na ulici, někdo ji bude chtít okrást, znásilnit, prohrává většinou už od první minuty.

„Ženy bojují s výškovou i váhovou převahou. Kalah je nenaučí zázračné filmové techniky, které ve skutečnosti vůbec nefungují. Nic složitého, jen nejzákladnější věci, kterými mohou zvýšit svou šanci na vyváznutí z jakéhokoli konfliktu, ať je to napadení rukama nebo zbraněmi. Je velmi jednoduchý, intuitivní a dá se poměrně rychle naučit,“ vysvětlil Novinkám trenér Pavel Strouhal, a dodal: „Vedlejší efekt je to, že si člověk neskutečně zvýší fyzickou i psychickou kondici, protože tréninky probíhají pod fyzickým i psychickým tlakem. Procvičí se zde svaly, o kterých ženy vůbec nevěděly, že je mají.“

Vulgarity

Součástí tréninku je nejen fyzické vyčerpání, ale také snaha vyvinout na cvičence psychický tlak. Protože se simulují reálné situace, které se každému z nás mohou přihodit, je tak zcela běžné, že během tréninku uslyšíte vulgarity, nebo dostanete sem tam i nějakou facku.

„Děláme to ale s láskou,“ směje se Strouhal, který vede tréninky Kalahu v pražském vinohradském klubu Kosagym.

Ženy si na tréninku vyzkoušejí boj zblízka s mužem.

FOTO: Novinky

Zde společně trénují jak muži, tak ženy. Právě proto, aby si něžnější pohlaví zkusilo ubránit se vyššímu a silnějšímu jedinci.

„Tady se nedělají rozdíly mezi věkem, pohlavím, výškou, váhou nebo národností. Na ulici to taky nikoho nezajímá. Pro ženy je důležité právě to, že si tu vyzkoušejí boj zblízka s muži. Budují si tady i takovou formu agresivity, kterou následně pro reálnou sebeobranu potřebují,“ vysvětluje další instruktor Kalahu Martin Sládek.

Zkušenosti

Na jednom z tréninků se nám podařilo vyzpovídat i Veroniku Žižkovou, která se Kalahu věnuje poslední rok. Kromě vypracované postavy z tvrdých tréninků získala i jeden bonus.

„Sebedůvěru, když jsem na ulici sama, cítím se bezpečněji. Nezmatkuji. Dokážu se vyhnout nebezpečné situaci nebo lidem, to je priorita, co by měl člověk na ulici sledovat,“ vysvětluje sportovkyně s tím, že když už se člověk do podobné situace dostane, musí umět zachovat chladnou hlavu a dobře reagovat.

Sama se už do podobných situací prý několikrát dostala. Díky vědomostem a zkušenostem z tréninků ale vždy vyvázla.

Pro všechny ženy, které nenacházejí odvahu se na podobný trénink přihlásit, má vzkaz: „Nebojte se. Na ulici už bude pozdě.“

