Snorri Magnusson, vývojový terapeut a učitel tělesné výchovy, se stal v roce 1990 prvním instruktorem plavání na Islandu. Od té doby se neúnavně věnoval zdokonalování vlastního kurzu, který nyní vede k neuvěřitelným výsledkům. Děti se pod jeho ´vedením´ postaví na nohy ještě před dovršením čtvrtého měsíce věku.

Rodiče s dětmi navštěvují kurz dvakrát týdně po dobu tří měsíců, přičemž netrvá dlouho a děti se začínají stavět buď na Snorrovu dlaň, nebo na malé plovací prkno.

„Rodiče jsou pokaždé překvapeni, co všechno jejich dítě dokáže. Za vším je ale trénink, který posiluje horní část těla a páteř. Pokud jsou svaly na těchto místech silné, dokážou děti, co si zamanou. Často začínají také dříve mluvit nebo se usmívat,” říká trenér.

Na začátku letošního roku se Magnusson spojil s profesorem neuropsychologie Hermundurem Sigmundssonem z Norské univerzity pro vědu a techniku, aby provedl oficiální studii o tom, co se děje během samotné výuky. Průměrný věk dětí byl 4,3 měsíce, nejmladšímu bylo pouze 3,6 měsíce.

Výsledky hovořily jasně, 11 z 12 dětí, které se zúčastnily kurzu, bylo schopno stát vzpřímeně bez pomoci nejméně 15 sekund. Jednomu dítěti se to podařilo pouze na 8 sekund.

Lékaři nevěřícně kroutí hlavami

Výsledky jsou opravdu impozantní a lékaři si je neumí vysvětlit. „Abych byl upřímný, nemám tušení, jak to dokázal. Není to normální, ani logické. Obecně vzato se dítě může naučit stát v osmi měsících života. S oporou pak již v sedmi, ale to, co tu pozoruji, je něco naprosto výjimečného. Zajímalo by mě, jak to dokázal," řekl pro agenturu AP dětský lékař Juan Ferrer de Paula.

Magnusson to vysvětluje tak, že místo obyčejného plavání pracuje s dětmi na jejich motorickém vývoji mozku.