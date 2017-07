Čeští vědci se podílejí na vývoji operací ultrazvukem

Čeští vědci se podílejí na mezinárodním výzkumu, jehož cílem je začít využívat ultrazvuk pro likvidaci rakovinových nádorů v mozku, játrech či v ledvinách. Znamenalo by to revoluci v lékařství. Už by nebylo třeba žádné vrtání do lebky nebo prořezávání se skalpelem tkáněmi až k nádoru, který je nutné vyjmout.